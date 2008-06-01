طرح کاهش مراحل تور دوچرخه سواری آذربایجان قابل بررسی است

عسگر خدایاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: معمولا در تورهای مشابه ، تعداد مراحل از 6 مرحله ، تجاوز نمی کند چرا که تعیین کردن مراحل بیشتر ، باعث خستگی ورزشکاران می شود.

وی تاکید کرد: پیشنهاد کاهش مراحل این تور به علت کمبود امکانات رفاهی و پایین بودن میزان اعتبارات اختصاص یافته قابل تامل است.

به گفته خدایاری، این پیشنهاد در ستاد تور بیست و چهارم مطرح شده و پس از بررسی کارشناسی و همه جانبه ابعاد اجرایی این پیشنهاد ، تصمیم گیری نهایی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

سرپرست فنی تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با رد انتقاداتی درباره ضعف روز افزون تور آذربایجان، اظهار داشت: دوره بیست و سوم تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان در سطح کیفی بسیار مطلوبی برگزار شد و اعلام رضایت ناظر فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ،شاهدی بر این مدعاست.