حجت الاسلام امین صادقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: طی دو سال اخیر تعداد روحانیون مستقر این شهرستان از سه نفر به شش نفر افزایش پیدا کرده از طرفی همچنان در پی فراهم نمودن زمینه های حضور هر چه بیشتر روحانیون مستقر در مناطق روستایی هستیم .

وی تصریح کرد: توجه به امر تبلیغ و گسترش آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی در مناطق روستایی از اولویتهای اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه است.

صادقی با اشاره به اینکه استقرار روحانیون مستقر در روستاها نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از ارزشهای دینی و انقلابی دارند خواستار جذب هر چه بیشتر روحانیون و طلاب دینی در این طرح جهت استقرار در روستاها شد.

وی ساخت خانه عالم در روستاها را از جمله مهمترین و اصلی ترین زمینه استقرار روحانیون دانست و گفت: هم اکنون ساخت خانه عالم روستای کندوله بخش دینور در دست اجراست که با افتتاح آن در سال جاری هفتمین روحانی مستقر در آن استقرار خواهد یافت .

هم اکنون سه روحانی مستقر در روستاهای بید سرخ ، درکه و اسلام آباد سفلی بخش مرکزی و سه روحانی مستقر در روستاهای موئینه ، کنگ و میانراهان بخش دینور به امر تبلیغ دینی مشغول هستند .