شربت تریاک وارد لیست دارویی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهانی ظهر یکشنبه در نشست خبری در ساری افزود: این شربت هم اکنون به صورت پایلوت و آزمایشی در برخی مراکز درمانی ترک اعتیاد کشور به مصرف معتادین می رسد.

وی خاطر نشان کرد: حدود 80 درصد این طرح به صورت پایلوت با موفقیت انجام شده و این دارو با نام تجاری تریاک در داروخانه های کشور به صورت سازماندهی شده عرضه خواهد شد.

جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه ایجاد دیپلماسی فعال با کشورهای غربی و منطقه برای مبارزه با مواد مخدر سیاست اصلی ستاد در طول سالهای گذشته بوده است، تصریح کرد: ایران اسفند ماه امسال در کنفرانس جهانی سی ان دی نائب رییس مجمع و ریاست کمیته حقوقی این مجمع را عهده دارد.

جهانی با بیان اینکه هدف ایران از حضور در این کشورها به واسطه مبارزه با مواد مخدر و سهم ایران در مبارزه با مود افیونی است، یادآور شد: در یک و نیم سال گذشته 600 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخد در ایران هزینه شده است.

وی با اعلام این مهم که تنها شش میلیون دلار از سوی کشورهای حامی مبارزه با مواد مخدر به کشورهای جهان از جمله ایران پرداخت شده است، اظهار داشت: جهت گیری ستاد در سال جدید در موضوع پیشگیری جلوگیری از افزایش جامعه معتادین کشور است.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه در موضوع پیشگیری برای مبارزه با مواد مخدر همه دستگاههای اجرایی دخیل هستند از گنجاندن درس " مهارتهای زندگی " در مدارس کشور از مهر ماه سال جاری برای آشنا شدن بیشتر دانش آموزان با خطرات مواد مخدر خبر داد.

وی یادآور شد: اعتبارات پیشگیری ستاد از دو و نیم میلیارد تومان سال گذشته به 15 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

جهانی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر امنیت مرزها برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور بیان داشت: برای این منظور سال گذشته 400 کیلومتر از مرز ایران کانال کشی شده است.

به گفته وی، 800 کیلومتر خاکریز نیز در خطوط مرزی ایران و افغانستان برای نا امن کردن مرز از ورود قاچاقچیان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به واسطه تنها 25 درصد مرزهای کشور از ورود مواد مخدر به کشور نا امن شده است، گفت: امسال از سوی وزارت کشور، 100 میلیارد تومان برای امنیت مرزها به ناجا اختصاص یافته است.

جهانی با بیان اینکه سن اعتیاد در کشور افزایش یافته است در عین حال تصریح کرد: بیشتر معتادین کشور در سنین 20 تا 35 سال هستند.

وی تعداد معتادین شناسایی شده کشور را یک میلیون و 160 هزار نفر عنوان کرد و افزود: کمتر از دو درصد معتادین جهان در ایران زندگی می کنند.