60 درصد دانشجویان علوم پایه دامغان دختر هستند

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: دانشگاه علوم پایه دامغان تنها دانشگاه تخصصی در بین دانشگاه های استان است که درصدد توسعه رشته های تکمیلی این دانشگاه هستیم.

وی از 15رشته کارشناسی ارشد، 10رشته کارشناسی و وجود شش دانشکده در دانشگاه علوم پایه دامغان خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته در حوزه پژوهش و در تعداد مقالات علمی در بین دانشگاه های کشور، دانشگاه علوم پایه دامغان موفق به کسب رتبه سوم شد.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان با اشاره به مهمترین پروژه های عمرانی در این دانشگاه گفت: عملیات اجرایی احداث کتابخانه مرکزی، ستاد مرکزی، سلف سرویس و خوابگاه آغاز شده است.