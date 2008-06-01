ادعاهای آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران غیر قابل اعتنا است/ دریافت غرامت جنگ تحمیلی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره سفر احتمالی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و پیشنهاد هسته ای او برای کشورمان، گفت: اجازه دهید پیشنهاد سولانا ازسوی خودشان مطرح شود چرا که ما هنوز درباره بسته پیشنهادی غرب موضع رسمی در این باره دریافت نکرده ایم.

وی مواضع اخیر عبدالقدیر خان معروف به پدرعلم هسته ای پاکستان در رد سخنان پیشینش مبنی بر انتقال تکنولوژی هسته ای به ایران را بر روند فعالیت های هسته ای کشورمان بی تاثیر دانست و گفت: فکر نمی کنم این موضوع نیاز به توضیح داشته باشد.

یکی ازخبرنگاران از حسینی پرسید آیا مواضع رئیس جمهور ایران در حمایت از باراک اوباما به معنای حمایت تهران از ریاست جمهوری این نامزد انتخابات آتی ایالات متحده است؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ با یادآوری موضع پیشین کشورمان در این باره گفت: ما پیش از این نیز اعلام کرده ایم که از هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا حمایت نمی کنیم.

حسینی در عین حال سیاست های عملی رئیس جمهور آتی آمریکا را نمایانگر و معرف رویکرد آتی این کشور در خصوص جمهوری اسلامی ایران دانست.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به مواضع یک مقام وزارت امور خارجه امارات عربی متحده درباره جزایر سه گانه ایرانی مقایسه عجیب ایران با رژیم صهیونیستی در این باره گفت: موضوع مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک مسئله ای انکار ناپذیر است ضمن آنکه ما بارها برای رفع سوء تفاهمات موجود در این خصوص جهت گفتگو با برادران اماراتی اعلام آمادگی کرده ایم.

وی با تاکید مجدد بر آمادگی تهران جهت گفتگوی مستقیم با مقامات امارات در خصوص سوء تفاهم این کشور درباره جزایر سه گانه ایرانی، گفت: نباید اجازه دهیم که دشمنان ما از این قبیل سوء تفاهمات به سود خویش استفاده کنند و در عین حال شاهد اظهارات غیر مسئولانه نیز در این خصوص نباید باشیم.

حسینی ادامه داد: علیرغم وجود این سوء تفاهمات روابط ما با امارات در سطح خوبی در جریان است و این روابط روندی رو به رشد را طی می کند که البته برخی از دشمنان تعمیق این روند، از روزنه های مختلف برای ایجاد خلل در مناسبات دو کشور سوء استفاده می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به انتشار برخی شایعات مبنی بر احتمال کناره گیری اش از سمت سخنگویی وزارت امور خارجه نیز، اظهار داشت: در این باره توضیحی ندارم و فعلا در خدمت شما هستم.

وی در ادامه سخنان خود در ارتباط با انتشار اخبار مبنی بر قوت گرفتن احتمال تحویل نصرت الله تاجیک به ایران از سوی انگلیس اظهار داشت: ما این مسئله را با جدیت و از نزدیک در تهران و لندن پیگیری می کنیم امیدواریم این مسئله هر چه زودتر به نتیجه برسد.حسینی ابراز امیدواری کرد که روند قضایی مربوط به این پرونده تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد.

در ادامه این نشست خبری از حسینی سئوال شد که آیا ریاست دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی را می توان به معنای انتقال مدیریت موضوع هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به مجلس شورای اسلامی دانست؟ که وی در پاسخ با رد این موضوع افزود: تمرکز اصلی تصمیمات مربوط به موضوع هسته ای در شورای عالی امنیت ملی است و دکتر لاریجانی نیز در مصاحبه اخیرشان به این مسئله اشاره کرده اند و مدیریت موضوع هسته ای همان روند سابق خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی و اهداف آن نیز، گفت: این سفر به دعوت مسئولان عربستان انجام می شود و قرار است آقای هاشمی رفسنجانی در اجلاسی که از علما و اندیشمندان مختلف ادیان الهی که در آن کشور برگزار می شود شرکت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آنچه که یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست تهدیدات جدید غرب علیه ایران پس از گزارش اخیر محمد البرادعی می خواند، تصریح کرد: ما تهدیدات جدیدی دریافت نکرده ایم؛ البته برخی اظهارات و مواضع چند کشور شناخته شده غربی که بلافاصله پس از صدور گزارش البرادعی مطرح شد، مسئله ای تکراری است.

حسینی ادامه داد: کاملا مشخص است که این چند کشور اگر روزنه ای در گزارش مدیر کل آژانس بیابند به آن پرداخته و اگر دستشان در این خصوص بسته باشد به ساختن مطالب جدید برای فشار به ایران روی خواهند آورد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص مذاکرات عراق و آمریکا جهت امضای توافقنامه امنیتی و اینکه آیا سفر اخیر عادل عبدالمهدی به تهران با این موضوع مرتبط بوده، گفت: آنچه در سفر این مقام عراقی به ایران مورد گفتگو قرار گرفت مجموعه مسائل منطقه و موضوعات مربوط به مناسبات دو جانبه ایران و عراق بود.

وی افزود : ملت عراق، اندیشمندان، دولت آن کشور و نمایندگان منتخب ملت عراق هستند که باید در خصوص آینده خود تصمیم گیری نمایند البته آنچه که در این خصوص و موارد مشابه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران بوده مخالفت با سیاست های کشور های خارجی در عراق در مواقعی که به تمامیت ارزی و منافع ملی آن کشور خدشه وارد آورد.

حسینی مجددا تاکید کرد که تصمیم گیرنده نهایی در خصوص مسائل مربوط به عراق دولت منتخب این کشور و ملت آن هستند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال سفر احمدی نژاد به لبنان نیز اظهار داشت: در جریان سفر اخیر وزیر خارجه به لبنان و دیدار با میشل سلیمان دعوت متقابلی از ایشان برای حضور در تهران صورت گرفت که البته این مقام لبنانی نیز برای سفر به کشورش از رئیس جمهور ایران دعوت نمود و این موضوع در دستور همکاری های مشترک دو کشور قرار گرفته است.

وی درباره اتهامات اخیر یک مقام مصری علیه ایران و طرح اتهام دخالت کشورمان در ناآرامی های سودان، افزود: چنانچه این مواضع صحت داشته باشد به هیچ وجه بر سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران منطبق نبوده و نیست.حسینی ادامه داد: ایران در تمام مراحل و در کشورهایی که با ناآرامی هایی مواجه بوده اند تلاش خود را برای بهره گیری از ظرفیت های مختلف جهت حل و فصل مشکلات و رفع ناآرامی ها انجام داده است.

یکی از خبرنگاران نیز از حسینی درباره آنچه کمک 10 میلیارد دلاری ایران به عراق می خواند سئوال کرد که وی در این باره افزود : البته رقم دقیق این کمک مشخص نیست چرا که پیش از این در اخبار این رقم در حد یک میلیارد دلار مطرح شده بود به هر حال مبلغی برای کمک به بازسازی عراق اختصاص داده شده که قرار است با مشارکت شرکت های ایرانی در آن کشور و صدور خدمات فنی ومهندسی به عراق مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در مذاکرات ایران با مقامات عراقی موضوع به دریافت غرامت های مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان مطرح می شود گفت: مجموعه مسائل مربوط به غرامت و مسائل مشابه در دستور کار مذاکرات ما قرار دارد و این موضوع چیزی نیست که مغفول مانده باشد.

حسینی ادعاهای مستند به اطلاعات جاسوسی علیه فعالیت های هسته ای ایران را نیز غیر قابل اعتنا دانست و گفت: این ادعاها معتبر نیست و آنچه که از سوی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا منتشر شد بر این مسئله دلالت داشت که فعالیت های هسته ای ایران انحرافی نداشته است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اشاره به مذاکرات مفصل ایران با مسئولان پاکستانی جهت انتقال دستگیرشدگان مرتبط با باند تروریستی عبدالمالک ریگی، گفت: مقامات پاکستانی در این باره وعده هایی داده اند که امیدواریم به زودی محقق شود.

وی در پایان این نشست خبری و درباره سرنوشت محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر که از سوی آذربایجان توقیف شده بود، گفت: این محموله، محموله تجهیزات مربوط به تکمیل این نیروگاه بود که آزاد شد و به مقصد رسید.