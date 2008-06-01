اسامی 18 بازیکن تیم ملی برای دیدار با امارات فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 19 فردا در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار امارات می رود. بر اساس برنامه، این دو تیم آخرین تمرین خود پیش از بازی فردا را امروز و طبق برنامه زیر در ورزشگاه آزادی بر گزار می کنند.

براساس برنامه ابتدا تیم ملی فوتبال امارات از ساعت 19 تمرین خود را در زمین شماره یک آزادی برگزار می کند و از ساعت 20 نیز در همین محل آخرین تمرین تیم ملی برگزار خواهد شد.

درحال حاضر 26 بازیکن در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان حضور دارند که طی روزهای اخیر مراحل آماده سازی را زیر نظر علی دایی و دیگر مربیان این تیم طی کرده اند. از این جمع تا ساعت 13 فردا 8 نفر خارج می شوند تا فهرست 18 نفره تیم ملی برای بازی با امارات مشخص شود. این بازیکنان پس از پایان بازی ایران - امارات مجددا به اردوی تیم ملی ملحق می شوند تا خود را برای بازی برگشت مقابل این تیم آماده کنند.

تیم های ملی امارات و ایران در گروه 5 مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آسیا به ترتیب رده های اول و دوم جدول رده بندی را در اختیار دارد.