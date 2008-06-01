توقف یک پاسخ ایمنی به درمان آلزایمر کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان دانشگاه یل توانستند به امیدهای جدیدی در درمان بیماری آلزایمر و بازگرداندن قدرت حافظه به بیماران دست یابند.

این محققان که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله علمی "نیچر پزشکی" منتشر کرده اند فرض کردند که با توقف مولکول TGF-β می توان ساخت پلاکهای آمیولید مرتبط با بیماری آلزایمر را کاهش داد.

مطالعات قبلی نشان می دهد که سطح TGF-β در بیماران مبتلا به آلزایمر بسیار بالاتر از حد نرمال است. این مولکول نقش مهمی در فعال کردند پاسخ سیستم ایمنی به حراجات دارد.

سپس این دانشمندان با بررسی موشهای مبتلا به آلزایمر و اصلاح ژنتیکی شده ای که TGF-β آنها در سلولهای ایمنی مورد نظر متوقف شده بود کشف کردند که 90 درصد از پلاکهای موجود در این موشها حذف شدند.

همچنین با قطع این حرکت بیوشیمیایی این موشها در بعضی از آزمایشات، بهبود توانایی حافظه را نسبت به گروه کنترل نشان دادند.

به گفته این محققان، زمانی که TGF-β متوقف می شود به نظر می رسد که سیستم ایمنی سلولهای ایمنی ماکروفاژ را از طریق دیواره هماتوآنسوفالیک (خون مغز) به سوی نورونها و پلاکهای عامل آلزایمر در مغز این موشها رها می کند و به این ترتیب به حذف این پلاکها می پردازد.