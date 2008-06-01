برهم زنندگان نظم و آرامش مردم دامغان منتظر برخورد قانونی باشند

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با بوجود آمدن یک فقره در گیری شدید که منجر به قتل عمد در شهرستان دامغان شد و چندین درگیری دیگر در سطح شهرستان شورای تامین شهرستان دامغان با جدیت و با تمام توان با برگزاری جلسات اصلی و فوق العاده مسائل را پیگیری و به جمع آوری و دستگیری این افراد اقدام کرده است.

وی یکی ازموفقیت های شورای تامین شهرستان دامغان در جمع آوری و دستگیری افراد شرور در شهرستان دامغان را به کار گیری شیوه های پلیسی، اطلاعاتی یاد کرد و گفت: با تشکیل کمیته امنیت در زیر مجموعه شورای تامین توانستیم در اولین فرصت نسبت به دستگیری برهم زنندگان نظم وآرامش مردم دامغان اقدام کنیم.

البرزی گفت: مسئولین امنیتی ، قضایی، انتظامی، شهرستان با عزم جدی مصمم هستند با استفاده کنندگان از سلاح سرد برخورد شدید نمایند.

وی به افرادی که از سلاح سرد استفاده می کنند هشدار داد: در این زمینه بدون هیچ گونه مسامحه ای با این گونه افراد برخورد شدید قضایی خواهد شد.