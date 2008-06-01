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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

ششمین کارگاه آموزشی منابع واحدهای منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: ششمین کارگاه آموزشی منابع انسانی ویژه مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام محمد محتشمی مدیر دوره ششمین کارگاه آموزشی منابع واحدهای منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در ششمین کارگاه آموزشی منابع انسانی مباحثی چون آشنایی با آموزشهای مجازی و الکترونیک، استاندادهای آموزشی ضمن خدمت، بحث مدیریت دانش و .... ارائه گردید.

محتشمی اظهار داشت: علاوه بر این 12 مقاله تهیه شده در مورد موضوعات مختلف آموزش که توسط کارشناسان و مسئولین واحدهای منطقه 9 داشنگاه آزاد اسلامی تهیه شده بود نیز ارائه شد.

وی در خصوص دومین نمایشگاه عملکرد آموزش نیروی انسانی واحدهای منطقه 9 نیز تصریح کرد: در این نمایشگاه IT واحدهای دانشگاهی از منطقه 9 به مدت سه روز آثار خود در زمینه آموزش نیروی انسانی را در مرکز رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 693496

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