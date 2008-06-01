روزانه بیش از چهار تن زباله در کرمان تولید می شود

احمد نخعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: از این میزان تولید زباله در بیمارستانهای شهر کرمان 2تن زباله عفونی بیمارستانی و بقیه زباله معمولی هستند.

وی تصریح کرد: طبق قانون بیمارستانها باید زباله تولیدی را با دستگاه مخصوص سوزانده و بی خطر نمایند که متاسفانه این مسئله در بیمارستانهای کرمان اتفاق نمی افتد و به وسیله دو دستگاه ماشین از بیمارستانها جمع آوری و به خارج از شهر منتقل می شود.

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری کرمان گفت: برای جلوگیری از آلودگی این مواد در خارج از شهر به صورت جداگانه سوزانده و سپس با آهک آغشته و دفن می شوند.

وی عنوان کرد: با هدف جلوگیری از پاکندگی زباله در محیط و تغذیه درختان با مواد آلی موجود در خاک از ابتدای سال 84 تاکنون هزار و 200 اصله درخت کاج و سرو در ورودی محل دفن زباله در استان کرمان کاشته شده است.

نخعی گفت: در سال جاری حدود 3 هکتار از زمینهای معدن زباله شهر کرمان نیز زیر کشت درخت های ثمر ده قرار خواهند گرفت.

