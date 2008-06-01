به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اولین جشنواره سراسری «سایه آفتاب» قرار است در سه بخش فرهنگی، ادبی و هنری آثار کودکان و نوجوانان و بزرگسالان را در سنندج همزمان با بعثت پیامبر اعظم(ص) به نمایش بگذارد.

دبیرخانه جشنواره با انتشار فراخوانی از کودکان زیر 12 سال، نوجوانان 12 تا 17 ساله، مربیان کانون و هنرمندان بزرگسال دعوت کرده است آثار هنری خود را شامل پوسترسازی، کارت‌سازی، خوشنویسی، نازک‌کاری و مولودی‌خوانی، دف‌نوازی و سرودهای مذهبی در مدح خاتم پیامبران عالم تا اول تیر به کانون سنندج ارسال کنند.

علاقمندان به شرکت در بخش موسیقی و مولودی‌خوانی و سرود باید فیلمی از اجراهای خود را تهیه و بر روی لوح فشرده ذخیره و در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

همچنین در بخش فرهنگی، قصه‌گویی، نشریه دیواری، معرفی کتاب و در بخش ادبی نگارش نامه‌ای به پیامبر، شعر و متن‌های ادبی به مسابقه گذاشته می‌شود.

به گفته مدیر کانون استان کردستان، داشتن رابطه مستقیم آثار با موضوع پیامبر اعظم(ص) و شخصیت آن حضرت از جمله شرایط اصلی شرکت در این جشنواره است.

قرار است آثار پس از مهلت تعیین شده تا 20 تیر انتخاب و به داوری گذاشته شود. جشنواره، مرداد امسال همزمان با بعثت حضرت محمد مصطفی(ص) برگزار خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا اول تیر به نشانی سنندج، خیابان طالقانی، پارک نسیم، صندوق پستی 588 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، دفتر جشنواره سایه آفتاب ارسال کنند.