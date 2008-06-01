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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

روزانه 80 هزار مسافر در پایانه مرکزی مشهد جابجا می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری مشهد از امکان جابجایی روزانه 80 هزار مسافر در پایانه مرکزی مشهد خبر داد.

محمد رضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این پایانه با 50 هزار متر مربع مساحت و سکوهای سواری و پیاده شدن، روزانه ظرفیت پذیرش دو هزار دستگاه اتوبوس را دارد.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری مشهد با اشاره به 47 هکتار مساحت کل پایانه مرکزی مشهد گفت: پایانه قدیمی با 14 هکتار مساحت و شش جایگاه توان پذیرش 50 هزار مساحت در روز را دارد.

ابراهیم زاده برخورداری از چشم انداز مناسب نسبت به مرقد مطهر حضرت رضا(ع) داشتن کمترین فاصله ممکن با مرکز شهر و واقع شدن در مسیر بزرگراه شهید کلانتری، عدم نیاز به ورود اتوبوسها به داخل شهر و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی را از ویژگی های پایانه مرکزی مشهد برشمرد.

وی همچنین پایانه های اقماری را در کاهش بار ترافیکی پایانه اصلی و سهولت عبور و مرور زائران و مسافران موثر دانست و اظهار داشت: پایانه معراج با 57 هزار متر مربع دارای ظرفیت روزانه 200 دستگاه اتوبوس و شش هزار نفر مسافر و پایانه راه ابریشم با 38 هزار متر مربع روزاننه پذیرای 300 دستگاه اتوبوس و 9 هزار نفر مسافر است.

ابراهیم زاده تصریح کرد: پایانه الهیه نیز طراحی و پس از تصویب فاز 1 و 2 اجرایی می شود.

وی در پایان پروژه های نظارت تصویر، طرح جامع نرم افزاری پایانه و تهیه GIS پایانه ها را از اقدامات اجرایی این سازمان عنوان کرد و افزود: زائران و مسافران مشهد با امنیت سلامتی و آرامش خاطر سفری خوش را تجربه کنند.

کد مطلب 693504

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