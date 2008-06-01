روزانه 80 هزار مسافر در پایانه مرکزی مشهد جابجا می شوند

محمد رضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این پایانه با 50 هزار متر مربع مساحت و سکوهای سواری و پیاده شدن، روزانه ظرفیت پذیرش دو هزار دستگاه اتوبوس را دارد.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری مشهد با اشاره به 47 هکتار مساحت کل پایانه مرکزی مشهد گفت: پایانه قدیمی با 14 هکتار مساحت و شش جایگاه توان پذیرش 50 هزار مساحت در روز را دارد.

ابراهیم زاده برخورداری از چشم انداز مناسب نسبت به مرقد مطهر حضرت رضا(ع) داشتن کمترین فاصله ممکن با مرکز شهر و واقع شدن در مسیر بزرگراه شهید کلانتری، عدم نیاز به ورود اتوبوسها به داخل شهر و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی را از ویژگی های پایانه مرکزی مشهد برشمرد.

وی همچنین پایانه های اقماری را در کاهش بار ترافیکی پایانه اصلی و سهولت عبور و مرور زائران و مسافران موثر دانست و اظهار داشت: پایانه معراج با 57 هزار متر مربع دارای ظرفیت روزانه 200 دستگاه اتوبوس و شش هزار نفر مسافر و پایانه راه ابریشم با 38 هزار متر مربع روزاننه پذیرای 300 دستگاه اتوبوس و 9 هزار نفر مسافر است.

ابراهیم زاده تصریح کرد: پایانه الهیه نیز طراحی و پس از تصویب فاز 1 و 2 اجرایی می شود.

وی در پایان پروژه های نظارت تصویر، طرح جامع نرم افزاری پایانه و تهیه GIS پایانه ها را از اقدامات اجرایی این سازمان عنوان کرد و افزود: زائران و مسافران مشهد با امنیت سلامتی و آرامش خاطر سفری خوش را تجربه کنند.

