راه اندازی و تجهیز 13 پژوهش سرای دانش آموزی در مازندران

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رویکرد پژوهش محوری این سازمان گفت: هم اکنون 13 هزار دانش آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه در این پژوهش سراها به امور پژوهش و تحقیق مشغول هستند.

وی گفت: پژوهش سرای دانش آموزی مازندران در شهرهای بابل ، ناحیه دو ساری ، قائمشهر، بهشهر، آمل، بابلسر، فریدونکنار، رامسر، بندپی شرقی، چمستان، سوادکوه، جویبار، عباس آباد و تنکابن فعال است.

فیاضی افزود: سالانه سه پژوهش سرای دانش آموزی در مازندران به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: با مشارکت و تلاش خیران شهرهای عباس آباد ، تنکابن و آمل امسال دو پژوهش سرای دانش آموزی در این شهرها احداث و تجهیز خواهد شد.

فیاضی با اشاره به ثبت 27 اختراع از سوی دانش آموزان مازندران شرکت کننده در مسابقات بین المللی و کشوری افزود: از مجموع این اختراعات 10 اختراع از شهرستان بهشهر به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه به فعالیتهای پژوهشی اظهار داشت: در حال حاضر هفت انجمن علمی زیست شناسی، فیزیک، شیمی، نجوم، ریاضی، روباتیک، خلاقیت و نوآوری در زیر مجموعه آموزش و پرورش مازندران فعالیت دارند.

