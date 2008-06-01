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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

مذاکرات اشتاین مایر با مقامهای بلندپایه لبنان

مذاکرات اشتاین مایر با مقامهای بلندپایه لبنان

وزیر امور خارجه آلمان صبح امروز وارد بیروت شد و بلافاصله با رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، فرانک والتر اشتاین مایر همچنین قرار است با فؤاد سنیوره ماموربه تشکیل دولت لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور دیدار کند.

در پایان این دیدارها بیانیه ای صادر خواهد شد.وزیر امور خارجه آلمان پس از لبنان به فلسطین اشغالی و رام الله در کرانه باختری سفر خواهد کرد.

آلمان در حال حاضر ریاست نیروی دریایی وابسته به نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان(یونیفل) را  بر عهده دارد.

این کشور همچنین درباره  پرونده تبادل اسرای حزب الله و اسرائیل، نقش میانجی ایفا می کند.

کد مطلب 693516

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