شخصیت امام ‌(ره) در آینده تاثیر بیشتری بر جهانیان خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین همایش بین المللی امام خمینی و سیاست خارجی (نگاهی به مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف) که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد جمعی از پژوهشگران خارجی به اظهار نظر درباره اندیشه های سیاسی و دینی امام و مسئله فلسطین پرداختند.

در این مراسم حمدان بشر محقق اندونزیایی با اشاره به انجام عملیات های شهادت طلبانه فلسطینیان گفت : این افراد خودکشی نمی کنند بلکه مجاهدت خود در راه حفظ و اعتلای میهنشان را به رخ دشمنشان می کشند و با این کار مقاومت به خرج می دهند.

وی نامگذاری روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را یکی از اقدامات مهم امام خمینی در سیاست خارجی عنوان کرد و افزود : روز قدس بیانگر وحدت مسلمانان و مشوق آنان برای پیروزی بر رژیم صهیونیستی است.

در این مراسم همچنین منیر شفیق با اشاره به اراده امام خمینی و استواری گامهای وی در به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی ایران، گفت : تصمیمات حکیمانه و اندیشمندانه امام به نحوی بود که تحلیلگران و کارشناسان جهان ایشان را جدا از دیگر رهبران انقلابی جهان می دانستند.

این محقق لبنانی در تحلیل اهتمام امام خمینی نسبت به مسئله فلسطین، افزود : ایشان در رابطه با این مسئله همواره یک موضع ثابت داشتند که آن را به رفتن شاه ربط می دادند.

وی با تاکید بر اینکه امام هیچگاه شرایط سازش با حکومت پهلوی را در ایران نپذیرفت، تصریح کرد: از دید امام مسئله فلسطین نیز به هیچ عنوان قابل سازش نیست و این موضع دائمی باید همواره از سوی جمهوری اسلامی به عنوان مشی ثابت در مسئله فلسطین به کار گرفته شود.

در ادامه این جلسه یک محقق سوری امام خمینی را شخصیت دانست که بعد از انبیاء و اولیا در جهان بی نظیر است.

عدنان ابوناصر با اشاره به انجام کارهای بزرگی که از سوی امام خمینی در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت، گفت : انجام این کارهای بزرگ تنها از سوی خمینی کبیر شکل می گرفت و باید عظمت این کارها را در بزرگی او تفسیر کرد.

وی تصریح کرد: باید افکار و اندیشه های امام خمینی به تدریج جهانشمول شود چرا که شخصیت امام خمینی در آینده تاثیر بیشتری در روحیات مردم خواهد داشت.

در این مراسم همچنین یوسف فرناندز یک روزنامه نگار و محقق اسپانیایی اظهار داشت : اکنون تغییرات گسترده ای در حوزه رسانه ای جهان در حال شکل گیری است به این ترتیب که رسانه های بزرگی که ملعبه دست صهیونیستها هستند به تدریج قدرت خود را از دست خواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه رسانه های غربی هیچگاه حقایق را بیان نمی کنند، افزود : آنها پیام نادرستی در اخبار خود ارائه می کنند و همواره از کسانی که برای آزادی سرزمین خود به مبارزه می پردازند به عنوان تروریست یاد می کنند.

این روزنامه نگار اسپانیایی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی امروز دیگر به خاطر جنایات بی شمار خود در افکار عمومی شکست خورده است، گفت : البته در این میان برخی می خواهند که به فلسطینیان کمک کنند اما متاسفانه راه آن را نمی دانند و اشتباه می کنند.