6 هزار نفر از استان کرمان به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

مهدی صدفی در گفتگو با مهر با تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در استان کرمان اظهار داشت: این زائران توسط 124 دستگاه اتوبوس اعزام می شوند و یکصد تشکل مردمی نیز در برگزاری بزرگداشت سالگرد امام در کرمان همکاری می کنند.

وی با اشاره به لزوم انتشار اندیشه های امام تصریح کرد: افکار امام خمینی و اندیشه های ایشان افکار مستضعفان دنیا را برای مقابله با استکبار بیدار کرده است.

صدفی گفت: برنامه های سال جاری در قالب همایش، نشست های تخصصی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جوانان در زمینه انتشار افکار امام خمینی صورت می گیرد.

دبیر شورای هماهنگی ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در استان کرمان خاطر نشان کرد: هیئت های مذهبی شهر کرمان نیز در مراسم بزرگداشت امام خمینی روز 14 خرداد در مسجد جامع کرمان در قالب یک هیئت به عزاداری می پردازند.