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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

6 هزار نفر از استان کرمان به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در استان کرمان از اعزام 6 هزار زائر به مرقد امام خبر داد.

مهدی صدفی در گفتگو با مهر با تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در استان کرمان اظهار داشت: این زائران توسط 124 دستگاه اتوبوس اعزام می شوند و  یکصد تشکل مردمی نیز در برگزاری بزرگداشت سالگرد امام در کرمان همکاری می کنند.

وی با اشاره به لزوم انتشار اندیشه های امام تصریح کرد: افکار امام خمینی و اندیشه های ایشان افکار مستضعفان دنیا را برای مقابله با استکبار بیدار کرده است.

صدفی گفت: برنامه های سال جاری در قالب همایش، نشست های تخصصی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جوانان در زمینه انتشار افکار امام خمینی صورت می گیرد.

دبیر شورای هماهنگی ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در استان کرمان خاطر نشان کرد: هیئت های مذهبی شهر کرمان نیز در مراسم بزرگداشت امام خمینی روز 14 خرداد در مسجد جامع کرمان در قالب یک هیئت به عزاداری می پردازند.

 

کد مطلب 693518

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