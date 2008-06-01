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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

امسال 3 میلیون تن محصولات باغی فرآوری می شود

معاون صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قرار است امسال 3 میلیون و 300 هزار تن محصولات باغی در کشور فرآوری شود که این رقم در مقایسه با سال گذشته 500 هزار تن بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی  وزارت جهاد کشاورزی، فرید اجلالی در کارگاه آموزشی اصول نگهداری محصولات کشاورزی افزود: بر اساس آمارهای سال گذشته حدود 100 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد که نسبت به سال ماقبل به طور متوسط از 6 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: محصولات کشاورزی فرآوری شده مازاد بر نیاز داخلی به دیگر کشورها از جمله افغانستان ، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

وی گفت: برای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی باید از مرحله کاشت ، داشت و برداشت تا عرضه محصول به بازار از روشهای صحیح و اصولی بهره گرفت.

اجلالی افزود: اکنون قرار است با ایجاد انبارهای جدید در کنار محلهای تولید و مصرف زمینه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی فراهم شود.

به گفته وی طی سه سال اخیر حدود یک هزار و 400 واحد تولیدی ، فرآوری و بسته بندی گوشت ، سوسیس ، کالباس و سردخانه و انبار ایجاد شده است که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی بخش کشاورزی داشته است.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی بزرگ باید با کلان نگری و کارشناسی لازم در نقاط خاصی راه اندازی شود، اظهار داشت: این درحالی است که ایجاد صنایع کوچک تبدیلی در روستاها نه تنها موجب رونق کشاورزی و اقتصادی کشور می شود، بلکه در واقع یک حرکت عدالت محور نیز به شمار می رود.

کارگاه آموزشی اصول نگهداری محصولات کشاورزی با هدف ارتقا و توسعه دانش فنی مربوط به مسائل پس از برداشت محصولات کشاورزی، ارتقا کیفی محصولات تولیدی و کاهش ضایعات، ارائه تکنولوژیهای نوین نگهداری محصولات کشاورزی و کمک به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه برگزار شد.

کد مطلب 693520

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