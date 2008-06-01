امسال 3 میلیون تن محصولات باغی فرآوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، فرید اجلالی در کارگاه آموزشی اصول نگهداری محصولات کشاورزی افزود: بر اساس آمارهای سال گذشته حدود 100 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید شد که نسبت به سال ماقبل به طور متوسط از 6 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: محصولات کشاورزی فرآوری شده مازاد بر نیاز داخلی به دیگر کشورها از جمله افغانستان ، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

وی گفت: برای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی باید از مرحله کاشت ، داشت و برداشت تا عرضه محصول به بازار از روشهای صحیح و اصولی بهره گرفت.

اجلالی افزود: اکنون قرار است با ایجاد انبارهای جدید در کنار محلهای تولید و مصرف زمینه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی فراهم شود.

به گفته وی طی سه سال اخیر حدود یک هزار و 400 واحد تولیدی ، فرآوری و بسته بندی گوشت ، سوسیس ، کالباس و سردخانه و انبار ایجاد شده است که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی بخش کشاورزی داشته است.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی بزرگ باید با کلان نگری و کارشناسی لازم در نقاط خاصی راه اندازی شود، اظهار داشت: این درحالی است که ایجاد صنایع کوچک تبدیلی در روستاها نه تنها موجب رونق کشاورزی و اقتصادی کشور می شود، بلکه در واقع یک حرکت عدالت محور نیز به شمار می رود.

کارگاه آموزشی اصول نگهداری محصولات کشاورزی با هدف ارتقا و توسعه دانش فنی مربوط به مسائل پس از برداشت محصولات کشاورزی، ارتقا کیفی محصولات تولیدی و کاهش ضایعات، ارائه تکنولوژیهای نوین نگهداری محصولات کشاورزی و کمک به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه برگزار شد.