انتقاد منصفانه در رسانه های مازندران باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ظهر یکشنبه در جمع مدیران مسئول مطبوعات مازندران در ساری، شکل گیری خانه مطبوعات قوی، فعال و با انگیزه را نشانه قدرتمندی و پویایی نشریات و مطبوعات ذکر کرد.

محمد اسماعیل امامزاده گفت: با خانه مطبوعات دلسوز و سخت کوش می توان مطالبات تعالی بخش روزنامه نگاران و کنش گران عرصه مطبوعات را ضابطه مند پیگیری گرد.

وی از همه اصحاب مطبوعات مازندران خواست تا در مجمع عمومی برای اتخاب شورایی وحدت گرا و ساعی بکوشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه عنوان داشت: خانه مطبوعات به دلیل کارکرد صنفی و ظرفیت هایی را که در اساسانامه اش آمده، باید به دور از خط کشی های جناحی و سیاسی ، در جهت ارتقاء جایگاه مطبوعات و اعتلای سطح کیفی اهالی آن تلاش کند.

وی در ادامه افزود: در صورت شکل گیری خانه مطبوعات خود انگیخته و پرتلاش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در جهت تفویض برخی از اختیارات خود شامل ؛ توزیع آگهی ، اعلام وصول ها و ... به خانه مطبوعات آمادگی دارد و برای افزایش سطح علمی و مهارتی خبرنگاران و سایر ابواب جمعی مطبوعات، حاضر است تا مجوز موسسه فرهنگی هنری برای خانه مطبوعات صادر کند تا این خانه امکان برگزاری کلاس های آموزشی برای همه بخش های مطبوعات را پیدا کند.

وی در خاتمه افزود: مطبوعات دارای حساس ترین نقش در فرهنگ سازی جامعه هستند و سیاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مبتنی بر جمعیت همه جانبه از مطبوعاتی است که در راستای توسعه متوازن و بویژه تعالی فرهنگی دینی جامعه فعالیت می نمایند.