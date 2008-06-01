ارائه خدمات مطلوب به روستانشینان مهمترین هدف دهیاران است

محمد رضا بابایی کهن مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: دهیاران به عنوان بازوی دولت در روستاها وظیفه خدمات رسانی به روستائیان را بر عهده دارند و باید در تحقق مطلوب این وظیفه تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی افزود: به همین منظور و در راستای تحقق این مهم از بدو تاسیس و آغاز به کار دهیاریها از سال 82 تاکنون حدود 120 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات قانون تجمیع عوارض به دهیاریهای استان اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: همچنین طی همین مدت 200 دستگاه انواع ماشین آلات عمرانی نظیر تراکتور، خودرو کمپرسی، بیل مکانیکی و ... جهت تسهیل در خدمت رسانی به روستانشینان در اختیار آنان قرار گرفته است.

بابایی کهن با اشاره به اینکه استان اردبیل در زمینه اشتغال روستایی به استان پایلوت انتخاب شده است، تصریح کرد: با توجه به تاکید دولت نهم به اشتغال روستایی، استان در این زمینه با اجرای طرحهای مختلف تولیدی و اشتغالزایی گام های بزرگ و موثری برداشته است.

وی یاد آور شد: تاسیس کارگاه تولید تیرچه و بلوک در دهستان ننه کران شهرستان نمین از جمله طرحهای موفق در زمینه اشتغال روستایی بوده که در کاهش نرخ بیکاری در این بخش بسیار موثر می باشد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری در پایان خاطرنشان کرد: همچنین طرح های مختلف اشتغالزایی و گردشگری روستایی در شهرستان های خلخال، نمین، نیر و مشگین شهر و... در حال اجرا بوده که با بهره برداری از این طرح ها شاهد رشد روستاهای استان خواهیم بود.

