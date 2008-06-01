استقبال توریستهای مسلمان از فضای فرهنگی برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالرحمان یحیی یکی از توریستهای مسلمان از کشور مصر در برزیل گفت:در برزیل از این فرصت برخوردار هستیم که خودمان باشیم، ما برای سومین بار این کشور را برای تعطیلات انتخاب کرده ایم و از آزادی خود خوشحال هستیم.
یحیی گفت: برزیلیهای هرگاه با ترویستهای مسلمان دیدار میکنند علاقه بسیاری به شناخت اسلام نشان میدهند. آنها صدها سؤال مطرح میکنند که پاسخ به آنها مایه مسرت مسلمانان است. یک بار که برای صرف غذا به رستوران رفته بودم پیشخدمت بهقدری درباره کشور و دین من سؤال کرد که غذایم سرد شد.
ساجده عبید 58 ساله نیز از فضای متساهل این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: پس از آنکه مطالبی خوبی درباره برزیل شنیدم این کشور را برای زندگی انتخاب کردم.
از سوی دیگر برزیلیها به فرهنگ و سنتهای کشورهای اسلامی علاقه نشان میدهند و این امر در رسانههای آنها با پخش فیلمها و سریالهایی درباره زندگی خانوادههای مسلمان مشاهده میشود.
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