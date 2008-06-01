"خانه فاطمه کجاست" به جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان رفت

کارگردان این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد، اظهار داشت: داستان این فیلم در باره پسر بچه ای است که برای شفای مادرش بنا به رسم قدیمی ناچار است به دنبال هفت نفر با نام فاطمه بگردد تا از آنها مواد پخت آش نذری بگیرد ولی به دلیل نبودن چند زن مجبور است با وجود برف فراوان به روستاهای مجاور برود.

فریدون نجفی نویسنده این فیلم را "الهه صلح جو" معرفی کرد و بیان داشت: قطع این فیلم DV و مدت زمان آن 19 دقیقه است.

فیلم دیگر این قیلم ساز با نام "راه و ستاره" در جشنواره راهبران موفق به کسب جایزه بهترین قیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری شده است.

بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از اول تا پنجم تیر ماه در همدان برگزار می شود.

