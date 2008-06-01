یک تن مواد مخدر ظرف 48 ساعت در کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان، سرهنگ چناریان اظهار داشت: در دو روز گذشته یک تن و 39 کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروی انتظامی استان کرمان در مناطق مختلف استان کرمان کشف و ضبط شده است.

وی گفت: این میزان مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستانهای رودبار، رفسنجان، منوجان، سیرجان، بم، جیرفت و کرمان بدست آمده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان یادآور شد: در همین مدت 32 هزار و 880 لیتر مواد سوختی نیز از قاچاقچیان در استان کرمان کشف شد.

سرهنگ چناریان گفت: در راستای جمع آوری اتباع غیر مجاز خارجی در استان کرمان نیز 195 تبعه غیر مجاز دستگیر و به اردوگاه مراقبت منتقل شدند.