  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۲

سرهنگ حسین چناریان:

یک تن مواد مخدر ظرف 48 ساعت در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از کشف یک تن انواع مواد مخدر طی 48 ساعت گذشته در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان، سرهنگ چناریان اظهار داشت: در دو روز گذشته یک تن و 39 کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروی انتظامی استان کرمان در مناطق مختلف استان کرمان کشف و ضبط شده است.

وی گفت: این میزان مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستانهای رودبار، رفسنجان، منوجان، سیرجان، بم، جیرفت و کرمان بدست آمده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان یادآور شد: در همین مدت 32 هزار و 880 لیتر مواد سوختی نیز از قاچاقچیان در استان کرمان کشف شد.

سرهنگ چناریان گفت: در راستای جمع آوری اتباع غیر مجاز خارجی در استان کرمان نیز 195 تبعه غیر مجاز دستگیر و به اردوگاه مراقبت منتقل شدند.

کد مطلب 693536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها