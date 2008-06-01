تیم ملی والیبال ایران دومین دیدار را به ژاپن واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش صادقیانی (پیمان اکبری)، سعید معروف (پاسور)، علیرضا نادی، حمزه زرینی، محمد موسوی عراقی، محمد محمد کاظم و مجتبی عطار(لیبرو) نفراتی بودند که ظهر امروز به وقت تهران در سالن "مترو پولیتن" شهر توکیو مقابل تیم ملی ژاپن - رکوددار قهرمانی در مسابقات جام ملت های آسیا - به میدان رفتند.

این بازیکنان در گیم نخست با ضعفی که در توپ گیری و دریافت های اول داشتند هرگز نتوانستند در کسب امتیاز با تیم میزبان برابری کنند و فقط در بهترین حالت که خیلی هم کم اتفاق افتاد، اختلاف را به 2 امتیاز رساندند و در نهایت هم شکست 25 بر 19 حاصل کار ملی پوشان کشورمان در این ست بود.

نوع بازی تیم ملی والیبال ایران در آغاز ست دوم تا حدی امیدوار کننده بود. اما این امید فقط تا زمان کسب امتیاز چهارم برای هر دو تیم پا برجا ماند. پس از آن ژاپنی ها بازهم برتری خود را به تیم ایران که در جابه جایی داخل میدان ناهماهنگی های زیادی داشت نشان دادند. استفاده از تک ضربات هم نتوانست کمک حال والیبالیست های ملی پوش کشورمان باشد تا اینکه این ست را با نتیجه 25 بر 17 واگذار کردند.

بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمان که اولین امتیاز ست سوم را به نام خود ثبت کردند در طول این گیم با انسجام تیمی بهتر به خصوص در خط حمله و استفاده از خطاهای اندک حریف در نواختن سرویس حاشیه امنیت را از ژاپنی ها گرفتند طوریکه در پایان این گیم حریف خود را با شکست 25 بر 23 مواجه کردند.

تیم ملی والیبال ژاپن که در سه سال متوالی (2003، 2004 و 2005) مغلوب تیم ملی ایران شده بود برای فرار از متحمل شدن چهارمین شکست سنگین در طول سال های اخیر از خطاهای فردی، فنی و تیمی ایران در گیم چهارم به نفع خود استفاده کرد. این گیم با نتیجه 25 بر 22 به پایان رسید تا ژاپن برنده 3 بر یک بازی لقب بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع بازی امروز به لحاظ توپ گیری و دریافت های اول ضعف کاملا مشهودی داشت. ضربات قدرتی و سرویس های هدفمند ژاپنی ها هم باعث شده بود این ضعف بیشتر از روز گذشته به چشم بیاید.

به هر حال تیم ملی والیبال ژاپن که در مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی با نتیجه 3 بر صفر(25 بر 22، 26 بر 24 و 25 بر 14) والیبالیست های ایران را شکست داده بود با کسب این پیروزی و با وجود شکست در بازی روز گذشته مقابل ایتالیا، امید خود را برای ادامه های بازی ها و کسب سهمیه المپیک زنده نگه داشت در حالیکه رقم خوردن دومین شکست برای تیم ملی والیبال ایران ادامه کار را برای راهیابی به پیکارهای المپیک 2008 چین بسیار سخت و حتی غیرممکن کرد.

در سایر بازی های امروز تیم های استرالیا، الجزایر و ایتالیا با نتیجه مشابه 3 بر صفر مقابل آرژانتین، تایلند و کره جنوبی به برتری دست یافتند.

نتیجه کامل بازی های امروز به این شرح است:

* استرالیا 3 آرژانتین صفر

(25 بر 16)، (25 بر20) و (25 بر18)

* الجزایر 3 تایلند صفر

(25 بر 23)، (25 بر 21) و (25 بر 15)

* ایتالیا 3 کره جنوبی صفر

(25 بر 18)، (25 بر 17) و (25 بر 21)

* ژاپن 3 صفر ایران یک

(25 بر 19)، (25 بر 17)، ( 25 بر 23) و (25 بر 22)