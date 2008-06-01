واکنش انفعالی تشکیلات خودگردان به سیاست شهرک سازی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در این رابطه تصریح کرد: این تصمیمات، تلاشها برای برقراری هر روند صلحی را نابود می کند.

وی در عین حال اعلام کرد که این موضوع در دستور کار دیدار روز دوشنبه ابومازن و ایهود اولمرت قرار خواهد گرفت.

عریقات افزود: موضوع توسعه شهرکها از سوی اسرائیل؛ نقطه اساسی تمام دیدارها میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی خواهد بود.

لازم به ذکر است وزارت مسکن رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که این رژیم 884 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی احداث خواهد کرد.

شهرک سازی در بیت المقدس در حالی مطرح می شود که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس آناپولیس به پایبندی به طرح نقشه راه و از سرگیری مذاکرات نهایی صلح با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008 متعهد شدند و مذاکرات به اصطلاح صلح میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی در حال انجام است.

طبق طرح نقشه راه، رژیم صهیونیستی باید شهرک سازی در اراضی فلسطین را متوقف کند.