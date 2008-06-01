هنوز در صداوسیما چیزی با عنوان شعر نو شناخته شده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی درباره نوآوری و شکوفایی فرهنگ و هنر افزود: پژوهش و تحقیق، ادبیات را به راهکارهای جدید می‌رساند و تا زمانی که تحقیق ادبی نباشد امکان نوآوری در زمینه‌های ادبی وجود نخواهد داشت.

پژوهشگر کتاب «از سکوت به حرف» با ابراز تاسف از اینکه برخی گمان می کنند موضوعات علوم انسانی و از جمله ادبیات با علم رابطه‌ای ندارد، تاکید کرد: باید با کنار زدن این برداشت‌ها زمینه پژوهش و تحقیق ادبی فراهم شود و پروژه‌هایی نه برای امسال بلکه به صورت دامنه دار شروع شود تا زمینه های نوآوری به وجود بیاید.

وی ادامه داد: باید بودجه‌ای درنظر گرفته شود و با برگزاری جلسات و همفکری با صاحب نظران در این زمینه پروژه هایی تعریف شود. پروژه یعنی یک موضوع مشخص و واحد را در نظر بگیریم و طی مدت زمانی که پروژه تعریف می‌کند تحقیق و کار انجام شود.

این شاعر با تاکید بر اینکه تعریف پروژه برای شعر و ادبیات مانع خلاقیت هنرمندان نمی‌شود، گفت: این برداشت غلطی است که تحقیق و پژوهش در ادبیات مانع نوآوری و خلاقیت ادبی است. اتفاقا در جهان طی قرن گذشته تاکنون تولید نظریه‌های ادبی رایج شده و با این کار در زمینه ادبیات، نوآوری و خلاقیت چندین برابر شده است بنابراین این برداشت باید کنار گذاشته شود و ما نیز باید با ایجاد زمینه برای پژوهش، خلاقیت را پررنگ‌تر و آماده تر کنیم.

وی درباره مشکلات ادبیات و شعر معاصر نیز خاطرنشان کرد: کلمه نو که یکی از برداشت‌های آن شعر نو است، متاسفانه در کشور ما در غربت به سر می‌برد؛ به این معنی که اگرچه عده‌ای در بین اهل فن درباره شعر نو تردیدی ندارند و شعر نو یک حقیقت است اما متاسفانه زمینه اجتماعی برای پذیرفته شدن آن فراهم نشده و هنوز در صداوسیما و در بعضی نشریات نیز گاهی اوقات چیزی با عنوان شعر نو شناخته شده نیست.

شکارسری اضافه کرد: امسال با این نامگذاری فرصتی است که تمام مسئولین فرهنگی به خصوص صدا وسیما که مروج نوعی فرهنگ در جامعه است برای گسترش و آشنایی مردم و بلکه تمام با حوزه‌های مختلف با شعر نو اقدام کنند و این زمینه‌ای خواهد بود که با تازه‌های ادبی درفرم‌ها و ساخت‌های جدید و خلاق روبرو شویم. باید تمام کسانی که با نظر اهل فن در زمینه شعر و در غالب کلاسیک نو تحقیق و پژوهش ادبی و کارهای نو انجام می‌دهند حمایت و آثارشان در نشریات منتشر شود.