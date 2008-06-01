۲۰‬ تیم امنیت ترافیکی ایام ارتحال در محورهای استان سمنان را بر عهده دارند

سرهنگ علیرضا خبیر پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: کاروانهای زائران مرقد امام توسط تیم های پلیس راه استان در مسیر رفت و برگشت اسکورت می شوند.

وی افزود: این اقدام پلیس راه به منظور روان سازی ترافیک، ایجاد تسهیلات لازم در عبور و مرور و افزایش امنیت ترافیکی کاروان ها انجام می شود.

به گفته وی، این تیم‌ها در طول ‪ ۵۵۰ ‬ کیلومتر مسیر تهران - مشهد در استان سمنان بر عبور و مرور خودروها نظارت دارند .