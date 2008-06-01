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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

۲۰‬ تیم امنیت ترافیکی ایام ارتحال در محورهای استان سمنان را بر عهده دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: ‪ ۲۰‬تیم پلیس راه در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برای برقراری امنیت ترافیکی و هدایت کاروان‌های عزاداری در محور تهران - مشهد در این استان فعال هستند.

سرهنگ علیرضا خبیر پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: کاروانهای زائران مرقد امام توسط تیم های پلیس راه استان در مسیر رفت و برگشت اسکورت می شوند.

وی افزود: این اقدام پلیس راه به منظور روان سازی ترافیک، ایجاد تسهیلات لازم در عبور و مرور و افزایش امنیت ترافیکی کاروان ها انجام می شود.

به گفته وی، این تیم‌ها در طول۵۵۰کیلومتر مسیر تهران - مشهد در استان سمنان بر عبور و مرور خودروها نظارت دارند.

خبیر با اشاره به اینکه طرح کنترلی پلیس از فردا تا 18 خرداد ماه در محورهای استان انجام می شود، گفت: در این ایام ۹کانکس پلیس راه نیز در این محور فعال شده‌اند که علاوه بر تیم‌های پلیس راه، کنترل محور را از نظر ایمنی ترافیک و عبور کاروان‌ها بر عهده دارند.

کد مطلب 693544

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