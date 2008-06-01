"دیابت و راههای درمان آن" در دانشگاه آزاد واحد ساری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون موتمنی معاون پژوهشی واحد ساری در این کارگاه در سخنانی با اشاره به تاسیس ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: امروز دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه پژوهش و فعالیتهای علمی و تحقیقی به عنوان یکی از مراکز معتبر علمی جهان مطرح است و برگزاری اینگونه نشستها بخشی از اقدامات ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تخصصی تر کردن فعالیتها و برنامه هاست.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته پژوهش و نوآوری در سال نوآوری و شکوفایی در دانشگاه آزاد گفت: تلاش خواهیم کرد تا با برنامه ریزی و اختصاص بودجه لازم بستر مناسبی را برای فعالیتهای علمی و پژوهشی، حمایت از ابداعات و اختراعات دانشجویان فراهم نماییم.

دکتر بهار فوق تخصص غدد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز با ارائه سخنرانی علمی پیرامون بیماری شایع دیابت در مردان و زنان به بیان علائم بالینی و راه های درمان این بیماری از طریق داروهای موثر آن پرداخت.

