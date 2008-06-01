مخالفتهای جدی عراقی ها با توافقنامه امنیتی / بوش به نتیجه نمی رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن تایمز به نقل از "عدنان پاچه چی"یکی از نمایندگان مهم پارلمان عراق نوشت : "به سبب وجود مخالفتهای شدید، احتمال اینکه این توافق در شش ماه آینده از سوی پارلمان تصویب شود بعید است."

این گزارش همچنین با اشاره به آغاز تظاهرات یک هفته ای صدری ها در بغداد گفت که گروههای قومی در بغداد مخالف اشغال این کشور از سوی آمریکا هستند.

پاچه چی که در مرکز "وودراو ویلسون" در واشنگتن سخنرانی می کرد، اظهار داشت : بسیاری از قانونگذاران عراقی مخالف هرگونه توافق بلند مدت استراتژیک هستند برای اینکه کشور به لحاظ حفظ امنیتی به آمریکا وابستگی پیدا می کند.

عبدالعزیز حکیم رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف عراق یکپارچه و یکی دیگر از روحانیون سیاستمدار با نفوذ عراقی بر این باور است که برخی از قسمتهای این توافق، حاکمیت ملی عراق را نقض می کند.

"عمر الجبوری" یکی از قانونگذاران سنی نیز در گفتگو با الشرق الاوسط گفته است که قطعاً هرنوع تعامل امنیتی یک چانه زنی بین دو طرف نابرابر خواهد بود.

الجبوری افزود: "عراقی ها هنوز کشوری تحت اشغال هستند و در نهایت هرنوع توافقی که در چنین شرایطی منعقد شود، یک تصور خواهد بود و درباره آن توافق نخواهد شد.

در همین ارتباط "حارث الضاری" رئیس هیئت علمای اهل سنت این هفته طی بیانیه ای مخالفت خود را با هرگونه توافقی اعلام کرد.

پاچه چی در ادامه اظهارات روز گذشته خود در مرکز وود راو ویلسون گفت : بسیاری از عراقی ها اکنون می پذیرند که نیاز دارند تا نیروهای خارجی و آمریکایی برای فراهم آوردن امنیت در کوتاه مدت و میان مدت در کشور باشند، اما آنها دولت مالکی را به سبب برخی امور امنیتی مقصر می دانند.

وی افزود: بسیاری از عراقی ها ترجیح می دهند که نیروهای خارجی در کشور وجود نداشته باشد، اما هم اکنون ما وضعیتی در نیروهای امنیتی کشور خود داریم که غیرقابل اتکا و اعتماد است.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.