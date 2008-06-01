اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از زبان خسرو معتضد به روایت وقایع 15 خرداد می‌پردازد. برنامه "پیش از آفتاب" 15 خرداد از ساعت هفت و نیم صبح به مدت یک ساعت از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ "فاطمه فاطمه است" عنوان دیگر برنامه گروه جوان و اندیشه رادیو جوان است که 18 اردیبهشت ساعت هفت و نیم صبح به مدت یک ساعت روی آنتن می‌رود. در این برنامه حجت‌الاسلام مظاهری سیف درباره نقش حضرت فاطمه (س) در پیشبرد رسالت پیامبر (ص) و دلایل شهادت ایشان صحبت می‌کند.

ـ برنامه "چشمه خورشید" به سردبیری مریم یزدی‌زاده به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) به بررسی نقش امام در احیاء هویت ملی و دینی مردم ایران می‌پردازد.

ـ برنامه "ضریح گمشده" به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) به سردبیری معصومه ملالو از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "طبیب عشق" به سردبیری مرضیه خواجه محمود در رادیو جوان به بررسی اشعار و ابعاد شخصیت حضرت امام (ره) می‌پردازد. در این برنامه با آیت‌الله بجنوری یکی از نزدیکان امام (ره) گفتگو شده است.

ـ ویژه برنامه "پرواز خورشید" به سردبیری غلامرضا عزتی 14 خرداد از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. این برنامه ویژگی‌های شخصی امام (ره) را بررسی می‌کند و در آن کامران شرف‌شاهی، رضا عبدالهی، عبدالجبار کاکایی و ... حضور دارند.

ـ "آب، آئینه، آفتاب" عنوان ویژه برنامه سالگرد رحلت حضرت فاطمه (س) است که به سردبیری غلامرضا عزتی از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. پخش گزارش‌های مردمی، نوحه و ... از دیگر بخش‌های برنامه است.

ـ برنامه "ساعت 25" روز سه‌شنبه 14 خرداد به سردبیری زینت صالح‌پور قیام 15 خرداد را در شهرستان‌های قم و ورامین بررسی می‌کند.

ـ ویژه برنامه سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) 14 خرداد به سردبیری مریم سیدغفوری از ساعت 18 تا 20 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. در این برنامه زندگی، روش و سیر و سلوک حضرت امام (ره) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ـ برنامه‌های روتین "ایستگاه بامدادی"، "در فراق دوست" و "زیر ذره‌بین" 14 خرداد به مناسبت ارتحال حضرت امام (ره) روی آنتن می‌روند.

ـ مجازات اعدام در قوانین فقه و مجازات اسلامی در برنامه "گفتمان" از مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو، دوشنبه 13خرداد ماه ساعت 21 با حضور کارشناسان مسائل حقوقی و فقهی در رادیو جوان بررسی می‌شود. مازیار قاسمی سردبیری برنامه را به عهده دارد.

ـ برنامه "کاشفان جهان" با حضور استاد احمد دالکی، وضع نجوم آماتوری در ایران را سه‌شنبه 14 خرداد ماه بررسی می‌کند. این برنامه به سردبیری پروین کابوسی ساعت 23:30 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.