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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "پیش از آفتاب" به مناسبت 15 خرداد به سردبیری عطیه عسگری از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از زبان خسرو معتضد به روایت وقایع 15 خرداد می‌پردازد. برنامه "پیش از آفتاب" 15 خرداد از ساعت هفت و نیم صبح به مدت یک ساعت از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ "فاطمه فاطمه است" عنوان دیگر برنامه گروه جوان و اندیشه رادیو جوان است که 18 اردیبهشت ساعت هفت و نیم صبح به مدت یک ساعت روی آنتن می‌رود. در این برنامه حجت‌الاسلام مظاهری سیف درباره نقش حضرت فاطمه (س) در پیشبرد رسالت پیامبر (ص) و دلایل شهادت ایشان صحبت می‌کند.

ـ برنامه "چشمه خورشید" به سردبیری مریم یزدی‌زاده به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) به بررسی نقش امام در احیاء هویت ملی و دینی مردم ایران می‌پردازد.

ـ برنامه "ضریح گمشده" به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) به سردبیری معصومه ملالو از رادیو جوان روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "طبیب عشق" به سردبیری مرضیه خواجه محمود در رادیو جوان به بررسی اشعار و ابعاد شخصیت حضرت امام (ره) می‌پردازد. در این برنامه با آیت‌الله بجنوری یکی از نزدیکان امام (ره) گفتگو شده است.

ـ ویژه برنامه "پرواز خورشید" به سردبیری غلامرضا عزتی 14 خرداد از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. این برنامه ویژگی‌های شخصی امام (ره) را بررسی می‌کند و در آن کامران شرف‌شاهی، رضا عبدالهی، عبدالجبار کاکایی و ... حضور دارند.

ـ "آب، آئینه، آفتاب" عنوان ویژه برنامه سالگرد رحلت حضرت فاطمه (س) است که به سردبیری غلامرضا عزتی از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. پخش گزارش‌های مردمی، نوحه و ... از دیگر بخش‌های برنامه است.

ـ برنامه "ساعت 25" روز سه‌شنبه 14 خرداد به سردبیری زینت صالح‌پور قیام 15 خرداد را در شهرستان‌های قم و ورامین بررسی می‌کند.

ـ ویژه برنامه سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) 14 خرداد به سردبیری مریم سیدغفوری از ساعت 18 تا 20 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. در این برنامه زندگی، روش و سیر و سلوک حضرت امام (ره) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ـ برنامه‌های روتین "ایستگاه بامدادی"، "در فراق دوست" و "زیر ذره‌بین" 14 خرداد به مناسبت ارتحال حضرت امام (ره) روی آنتن می‌روند.

ـ مجازات اعدام در قوانین فقه و مجازات اسلامی در برنامه "گفتمان" از مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو، دوشنبه 13خرداد ماه ساعت 21 با حضور کارشناسان مسائل حقوقی و فقهی در رادیو جوان بررسی می‌شود. مازیار قاسمی سردبیری برنامه را به عهده دارد.

ـ برنامه "کاشفان جهان" با حضور استاد احمد دالکی، وضع نجوم آماتوری در ایران را سه‌شنبه 14 خرداد ماه بررسی می‌کند. این برنامه به سردبیری پروین کابوسی ساعت 23:30 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 693553

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