ذخیره سازی 3 میلیون تن نهاده تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین سجادی امروز در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به اجرای 11 پروژه دام و طیور برای مقابله با خشکسالی درسالجاری، گفت: تولید کنندگان امسال هیچ نگرانی از جهت تامین نهاده های مورد نیازخود نداشته باشند، زیرا در صورت عدم تامین نهاده ها از سوی بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار نیاز مرغداران را برطرف خواهد کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش ذخیره نهاده ها از حدود 5/1 میلیون تن سال گذشته به سه میلون تن در سالجاری ، بیان کرد: سال گذشته 160 هزارتن جو، 811هزارو 500 تن ذرت، 45هزارتن کنجاله سویا خریداری و توزیع شد، ضمن اینکه در سال گذشته میزان خرید گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام 32 هزارو 600 تن و میزان خرید گوشت مرغ 92 هزارو 900 تن بوده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر866 هزارتن گوشت قرمز، یک میلیون و 468 هزارتن گوشت مرغ ، 703 هزارتن تخم مرغ، 3/8 میلیون تن شیرخام و 9/46 هزارتن عسل تولید شده است.

سجادی اعلام کرد: در سالجاری تولید 892 هزارتن گوشت قرمز، یک میلیون و 560 هزارتن گوشت مرغ، 750 هزارتن تخم مرغ، 8 میلیون و 900 هزارتن شیرخام و 9/46 هزارتن عسل تولید خواهد شد.

وی اظهارداشت: نقدینگی مورد نیاز برای تولیدکنندگان شیرخام در سال گذشته 300 میلیارد تومان بوده که امسال پیشنهاد افزایش آن به 500 میلیارد تومان را داده ایم تا کارخانجات خوراک دام نیزاز این نقدینگی استفاده کنند.

سجادی افزود: نقدینگی طیور در سال گذشته 800 میلیارد تومان بود که امسال پیشنهاد هزار میلیارد تومان نقدینگی داده شده و درمورد نقدینگی تولید گوشت قرمز برای پرواربندان نیزافزایش نقدینگی از 500 میلیارد تومان سال گذشته به 700 میلیارد تومان درسالجاری را خواستارشده ایم.

معاون اموردام و طیور وزارت جهاد کشاورزی تعداد مراکزجمع آوری شیردرکشور را یک هزارو 770 واحد اعلام کرد و افزود: درسال گذشته مجوز تاسیس 128 مرکز جمع آوری شیر صادر شد و به منظور پوشش کامل کشورباید 750 مرکز دیگر راه اندازی شود ضمن اینکه امسال 250 مرکزاز این تعداد احداث خواهد شد.

وی با اشاره به وجود حدود 500 هزار تن سیلوی علوفه ای درسال گذشته در کشور، تصریح کرد: امسال با توجه به مباحث خشکسالی 400 هزارتن سیلوی علوفه ای پیش بینی شده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی با اعلام اینکه شرکت پشتیبانی امور دام امسال آمادگی خرید و ذخیره سازی هر میزان از تولید مازاد گوشت مرغ و قرمز را دارد، افزود: برای اطمینان خاطر تولید کنندگان جوجه یکروزه امسال نسبت به خرید تخم مرغ های نطفه دارمازاد تولید اقدام می شود.

به گفته وی تاکنون 750 هزارعدد تخم مرغ نطفه داراز استان خراسان و 280 هزارعدد از استان مازنداران خریداری شده که قیمت خرید هرعدد تخم مرغ نطفه دار 320 تومان است.

سجادی با اشاره به اقدامات ضربتی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش اثرات خشکسالی، بیان کرد: تاکنون 350 هزار راس دام از مناطق مختلف کشور خریداری شده ضمن اینکه اجرای 11 پروژه پیش بینی شده که در صورت تصویب لایحه دو هزار میلیارد تومانی خشکسالی محقق می شوند.

وی با اشاره به توزیع 20 هزارتن شکر یارانه دار بین زنبورداران، اعلام کرد: این اقدام یکی از برنامه های امسال وزارت جهاد برای حفظ کلنی های زنبورعسل و حل بخشی از مشکلات آنها است.

معاون امور دام وطیور وزارت جهاد کشاورزی با تاکید براینکه دولت به هیچ یک از واحدهای مرغداری کشوربدهکار نیست، گفت: درحال حاضر مرغداران بالغ بر60 میلیارد تومان بدهکاری به شرکت پشتیبانی اموردام در زمینه نهاده ها دارند که این شرکت هیچ گونه سود اضافه تراز تسهیلات بانکی از مرغداران درخواست نمی کند.

وی افزود: درسال گذشته جهت اجرای ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ معادل 930 هزار تن نهاده های مختلف به صورت قرضی دراختیار مرغداران قرارگرفت.

سجادی از برنامه پیش بینی شده وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 150 هزارتن مرغ از تولیدکنندگان در سالجاری خبرداد و افزود: در حال حاضر میزان تلفات در مرغداری ها به حدود 8 درصد کاهش یافته است.

وی در پایان از افتتاح 910 پروژه مربوط به زیر بخش دام و طیور به مناسبت هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این پروژه ها با اشتغالزایی دو هزارو 755 نفر و 209 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.