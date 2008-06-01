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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

سه تار نواز ایرانی با طبلا نواز هندی در کانادا

سه تار نواز ایرانی با طبلا نواز هندی در کانادا

مسعود شعاری نوزانده سه تار به همراه یک طبلا نواز هندی قطعاتی از موسیقی ایرانی را در جشنواره "تیرگان" تورنتو کانادا اجرا می کند.

مسعود شعاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت : "تیرگان" جشنواره ای در حوزه های مختلف هنری مانند تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و همچنین موسیقی است که هنرمندان بسیاری در زمینه های مختلف در این جشنواره شرکت کرده و برخی از آثار خودشان را به نمایش می گذارند ؛ از همین رو من به اتفاق حسین بهروزی نیا و یک طبلا نواز هندی که یکی از اساتید ریتم در موسیقی است قطعاتی را در حوزه موسیقی ایرانی و هندی و یا ترکیبی از هر دو را اجرا می کنیم.

لازم به ذکر  است جشنواره "تیرگان" کانادا از 28 تا 31 خردادماه در شهر تورنتو برگزار خواهد شد و برخی از هنرمندان از جمله عباس کیارستمی، آیدین آغداشلو، غلامحسین نامی، نیلوفر بیضایی ،رامین بهنا، سعید شنبه‌زاده و دریا دادور حضور دارند.

کد مطلب 693561

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