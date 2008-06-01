سه تار نواز ایرانی با طبلا نواز هندی در کانادا

مسعود شعاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت : "تیرگان" جشنواره ای در حوزه های مختلف هنری مانند تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی و همچنین موسیقی است که هنرمندان بسیاری در زمینه های مختلف در این جشنواره شرکت کرده و برخی از آثار خودشان را به نمایش می گذارند ؛ از همین رو من به اتفاق حسین بهروزی نیا و یک طبلا نواز هندی که یکی از اساتید ریتم در موسیقی است قطعاتی را در حوزه موسیقی ایرانی و هندی و یا ترکیبی از هر دو را اجرا می کنیم.

لازم به ذکر است جشنواره "تیرگان" کانادا از 28 تا 31 خردادماه در شهر تورنتو برگزار خواهد شد و برخی از هنرمندان از جمله عباس کیارستمی، آیدین آغداشلو، غلامحسین نامی، نیلوفر بیضایی ،رامین بهنا، سعید شنبه‌زاده و دریا دادور حضور دارند.

