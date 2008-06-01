به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد این نمایش نوشته امیر دژاکام و برگزیده جشنواره تئاتر ماه است که تا 31 خرداد در تماشاخانه مهر اجرا میشود و رویا بختیاری، حامد پشتیبان و رهام مخدومی در آن بازی میکنند.
"بازینامه فرود" روایتگر داستان کیخسرو پسر سیاوش است که برای خونخواهی پدر به توران حمله میکند، اما پیش از لشکرکشی به توس (فرمانده سپاه ایران) هشدار میدهد سپاهش را از مسیر سپیدکوه عبور ندهد، زیرا فرود بر قلههای این کوه زندگی میکند.
وحید لاری به عنوان طراح لباس و صحنه با این گروه همکاری میکند و همچنین حسین حقانی آهنگسازی نمایش "بازینامه فرود" را بر عهده دارد.
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