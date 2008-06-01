سرعت اینترنت؛ مصر متوسط بیش از 2 مگابیت، ایران حداکثر 512 کیلوبیت!

به گزارش خبرگزاری مهر، مصر کشوری عربی در شمال آفریقا است که براساس آمارهای سال 2007 جمعیت آن برابر با 81 میلیون و 713 هزار و 517 نفر است. تا مارس 2008 تعداد کاربران اینترنت در این کشور برابر با 8 میلیون و 620 هزار نفر معادل 5/10 درصد از کل جمعیت بوده است.

تعداد کاربران مصری تا مارس 2008 که از اتصال با خطوط پر سرعت پهنای باند استفاده می کنند 427 هزار و 100 نفر است.

در مصر چهار شرکت زیرساخت اینترنت وجود دارد که عبارتند از: نیل آنلاین، تی ای دیتا، EGYNet و LinkDotNET .

همچنین در این کشور 8 ارائه دهنده سرویس اینترنت اصلی وجود دارد که خدمات خود را به "آی اس پی" های کوچکتر ارائه می کنند. این ارائه دهندگان بزرگ در فوریه 2008 سرعت بارگذاری اینترنت را به 8 مگابیت برثانیه ارتقا دادند.

بازار "آی اس پی" در مصر یک بازار کاملا رقابتی است و تنها در اسکندریه و قاهره بیش از 220 آی اس پی کوچک و متوسط فعالیت می کنند.

به همین دلیل دسترسی کاربران خانگی به فناوری ADSL در اتصال به اینترنت به سرعت در این کشور درحال رشد است و پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2010 اینترنت پرسرعت در سراسر این کشور گسترده شود.

همچنین در این کشور اینترنت بی سیم با اتصال از طریق فناوری "وای- مکس" به کاربران عرضه می شود.

مصر درحال حاضر بزرگترین بازار اینترنت را در آفریقا دارد و تا سال 2006 به دلیل استراتژی اینترنت رایگان بیش از 5 میلیون کاربر اینترنت بوده اند.

دولت مصر از سال 2003 تعداد اتصالات پهنای باند را به 24 مگابیت برثانیه برای دسترسی محدود کاربران خانگی به فناوری +ADSL2 افزایش داد.

درحال حاضر در این کشور ارائه دهندگان اینترنت خدمات اتصال را از طریق شبکه های IDSL، SDSL، ADSL، ADSL2+ و DSL عرضه می کنند و به صورت مستقل امکان دسترسی به بیش از 295 شبکه بی سیم را فراهم می کنند.

به طور معمول و همه گیر حداقل سرعت اینترنت در این کشور 64 کیلوبیت برثانیه و حداکثر 048/2 مگابیت برثانیه است درحالی که حداقل سرعت اینترنت در ایران 56 کیلوبیت و حداکثر 512 کیلوبیت است.

به گزارش مهر، مدت زمان بارگذاری یک فایل 50 مگابایتی با یک مودم 56 کیلوبیت بر ثانیه خطوط دایل آپ برابر با یک ساعت و 49 دقیقه و 13 ثانیه است که این مدت زمان با استفاده از خطوط ADSL با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه، 27 دقیقه و 18 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه، 13 دقیقه و 39 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه، 4 دقیقه و 40 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت بر ثانیه، تنها 51 ثانیه است.

همچنین مدت زمان بارگذاری فایلی که تنها 2 مگابیت حجم دارد در اتصال دایل آپ 56 کیلوبیت برثانیه برابر با 4 دقیقه و 22 ثانیه است در حالی که این مدت زمان با استفاده از خطوط پر سرعت ADSL با 256 کیلوبیت برثانیه برابر با یک دقیقه و 5 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه برابر با 32 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه برابر با 11 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت برثانیه (8 مگابیت برثانیه) کمتر از دو ثانیه است.

در کل، امکان بارگذاری یک فایل متنی 500 صفحه ای در فرمت PDF در تمام این نوع اتصالات میسر است اما نکته مهم در تفاوت مدت زمانی است که کاربر برای انجام این بارگذاری صرف می کند.