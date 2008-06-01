نقشه های ساخت بمبهای هسته ای در بازار سیاه به فروش می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، پس از آنکه مشخص شد "اورس تینر" با "عبدالقدیرخان" در ارتباط بوده و اطلاعاتی را در اختیار وی قرار داده است؛ دولت سوئیس تحت فشار آمریکا مجبور به انهدام بیش از 30 هزار سند هسته ای شده است.

به نوشته گاردین، اکنون کارشناسان از این موضوع نگران هستند که ممکن است طرحها و نقشه های بمب اتمی در بازار سیاه جهانی به فروش برسد. البته نگرانی دیگر کارشناسان هسته ‌ای بیشتر به خاطر این است که آنها بر این باورند ممکن است نسخه ‌های دیگری از این اسناد در بازار سیاه جهانی موجود باشد.

بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به ارتباط این مهندس سوئیسی با عبدالقدیر خان، از منزل و رایانه وی به دست آمده و در همین رابطه دولت سوئیس وی را به چهار سال زندان محکوم کرده است.

دولت سوئیس احتمال می دهد که تینر در امر قاچاق تسلیحات هسته ای مرتبط با شبکه عبدالقدیر خان در ارتباط بوده باشد.

به نوشته این روزنامه، پخش این خبر در سوئیس سبب انتقادات تندی از دولت شده به طوری که مجلس سوئیس به دولت این کشور هشدار داده که اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از دسترسی تروریستها به این اسناد را انجام دهد.