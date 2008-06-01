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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

ورود نسیم نسر به لبنان با استقبال باشکوه مردمی

ورود نسیم نسر به لبنان با استقبال باشکوه مردمی

نسیم نسر اسیر لبنانی آزاد شده از بند زندانهای رژیم صهیونیستی امروز در حالی که بسیاری از شهروندان لبنانی به استقبال وی آمده بودند به حزب الله لبنان تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نسیم نسر" در ازای تحویل اجساد نظامیان اسرائیلی به این رژیم که در جریان جنگ 33 روزه با لبنان به هلاکت رسیدند؛ آزاد شد.

در جریان این تبادل، شمار زیادی از نیروهای ارتش لبنان در شهرک الناقوره در مرز لبنان و فلسطین اشغالی مستقر شد.

نسیم نسر متولد منطقه البازرویه در جنوب لبنان است. وی از نزدیک شاهد جنایتهای رژیم اسرائیل در سالهای  1978،1993 و 1996علیه مردم لبنان بوده و آتش انتقام از این رژیم را همواره با خود داشته است. نسر پس از مسافرت به خارج از لبنان با یک زن یهودی روسی الاصل ازدواج کرد و دارای تابعیت اسرائیلی نیز شد. وی پس از سفر به فلسطین اشغالی به همراه همسرش، توسط مقامهای صهیونیست بازداشت و به اتهام جاسوسی برای حزب الله به شش سال حبس محکوم شد.

کد مطلب 693575

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