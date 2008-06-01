آژانس را به اشتباه می اندازند/ ورود سریع مجلس به موضوعات اصلی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم در پایان جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره‌ شیوه گزارش نویسی البرادعی و نحوه برخورد آژانس با موضوع هسته ای ایران گفت : پیش از این هیئت‌هایی که از آژانس به ایران می‌آمدند ما بارها به آنها متذکر می‌شدیم که برخی سرویس‌های آمریکا و اسرائیل شما را به اشتباه می اندازند، اما درعین حال آنها دعاوی را از آنها می گرفتند و به ایران می آمدند و ما براساس ضوابط و مقررات خودمان پاسخ آنها را می دادیم.

وی تاکید کرد : در گزارش اخیر البرادعی نکاتی است که نشان می دهد سرویس های کشورهای دیگر بسیار فعالانه آژانس را به اشتباه می اندازند .

لاریجانی در پاسخ به خبرنگارای که گفت ظاهرا اتحادیه اروپا می خواهد فضای جدیدی را برای همکاری با ایران بگشاید گفت : این کار از طریق مجاری خودش ممکن است البته به شرط این که با گامهای درست این کار صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در رابطه با تحلیل‌های مختلف از رابطه دولت و مجلس که بعد از ریاست وی مطرح است، گفت : من علاقه‌ای ندارم که جلوی تحلیل‌های دیگران را بگیرم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما هم اکنون مشغول تدوین راهبرد مجلس هشتم و راهکارهایی برای نظارت دقیق‌تر بر کارهای کشور با متدولوژی جدید و هم چنین پیدا کردن مکانیزمی برای حل اختلاف بین قوه مقننه و سایر قوا هستیم .

وی از برگزاری دو جلسه هیات رئیسه موقت با برخی وزرا برای خشکسالی و سرمازدگی خبر داد و اعلام کرد جلسه دیگری نیز با همین موضوع امروز میان دولت و مجلس برگزار می شود.

رئیس مجلس هشتم گفت : ما قصد داریم که سریعا وارد فضایی شویم که موضوعات اصلی کشور مطرح شود و امیدواریم که در این هفته و البته اوایل هفته آینده بتوانیم کمیسیونهای مجلس را سریعا شکل دهیم و در این فاصله هم با دولت و سایر دستگاهها رایزنیهایی برای مسایل مهمی که امروز جلوی پای کشور است خواهیم داشت.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را مورد اشاره قرار داد، گفت : روش و منش امام خمینی(ره) شیوه کهنه شدنی نیست و این همیشه در دلهای همه مومنان و کسانی که علاقمند به ایران عزیز هستند زنده و جاودان است، لذا شیوه و مشی حضرت امام (ره) تابلویی جلوی روی همه است.

وی بر تاکید امام خمینی (ره) به روحیه کار و توسعه پیشرفت برای کشور اشاره کرد و گفت : ما این پند بلند امام (ره) را باید عملیاتی کنیم چه در مجلس و چه در دولت، لذا این که هم در تقنین و آیین‌نامه‌ها در دولت و دستورالعملها به نحوی باشد که زمینه‌های سرمایه‌گذاری تسهیل شود امر مهمی است و ما امروز هم متذکر شدیم که یک کمیته و یا کمیسیونی برای پالایش قوانین در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری در کشور سهل شود.

لاریجانی روحیه خادم ملت بودن را از دیگر از موارد در سیره بنیانگذار انقلاب عنوان کرد و گفت : این مسئله مهمی است که معمولا قدرت روحیه رخوت به وجود می‌آورد، لذا باید همیشه خود را از این مسئله انذار دهیم و باید همیشه خادم ملت باشیم.

رئیس مجلس هشتم با تاکید برروحیه عدالت طلبی حضرت امام (ره) گفت : این روحیه باید همیشه در تقنین و رفتار مجلس راهنمای عمل باشد، البته سیره امام (ره) مملو از حقایقی است که باید همیشه از آنها پند گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید تغییرات ساختار وزارت کشور را چطور ارزیابی می‌کنید ، گفت: ما منتظر هستیم تا وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی قوی از سوی دولت معرفی شود تا هر چه زودتر این دستگاهها بتوانند کار دراز مدت خودشان را انجام دهند.

لاریجانی همچنین درباره برنامه های مجلس هشتم برای تقویت نظارت مجلس گفت : یکی از اولویتهای ما پیدا کردن مکانیزمهای جدیدی برای نظارت است که هم مردم مطلع باشند و هم نظارت عمیق و فعالی وجود داشته باشد . روشهایی در این زمینه در دنیا مرسوم است. ما هم مکانیزمهایی داریم اما می شود مکانیزمهای پرتحرک تری را در نظر گرفت و ما هم اکنون در هیات رئیسه مشغول بررسی این مسئله هستیم.