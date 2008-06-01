نتایج نهایی آزمون دستیاری امشب اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دستیاری ساعت 22 امشب 12 خردادماه جاری در پایگاه اینترنتی http://sanjesh.mohme.gov.ir اعلام می شود.

نتایج آزمون پذیرش دستیار به طور کامل و همزمان با آن نتایج دوره های مازاد ظرفیت پذیرش در مناطق محروم و استعدادهای درخشان اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند صرفاً با کد رهگیری خود از نتیجه آزمون مطلع شوند.

به گزارش مهر، سی و پنجمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز پنجشنبه دوم اسفند ماه جاری با حضور 16هزار و 318 داوطلب در 31 حوزه امتحانی برگزار شده است و بر اساس جدول اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، یک هزار و 560 نفر در این دوره پذیرفته خواهند شد.

پذیرش دستیار در رشته های جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی)، بیماریهای اعصاب (نورولوژی)، بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای قلب وعروق، بیماریهای کودکان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته ای، آسیب شناسی (پاتولوژی)، پوست، پزشکی فیزیکی وتوانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغز واعصاب، چشم پزشکی، پرتودرمانی (رادیوتراپی)، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و پزشکی ورزشی صورت می گیرد.