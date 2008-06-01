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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

نتایج نهایی آزمون دستیاری امشب اعلام می شود

نتایج نهایی آزمون دستیاری امشب اعلام می شود

نتایج نهایی سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی امشب اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دستیاری ساعت 22 امشب 12 خردادماه جاری در پایگاه اینترنتی http://sanjesh.mohme.gov.ir  اعلام می شود.

نتایج آزمون پذیرش دستیار به طور کامل و همزمان با آن نتایج دوره های مازاد ظرفیت پذیرش در مناطق محروم و استعدادهای درخشان اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند صرفاً با کد رهگیری خود از نتیجه آزمون مطلع شوند.

به گزارش مهر، سی و پنجمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز پنجشنبه دوم اسفند ماه جاری با حضور 16هزار و 318 داوطلب در 31 حوزه امتحانی برگزار شده است و بر اساس جدول اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، یک هزار و 560 نفر در این دوره پذیرفته خواهند شد.

پذیرش دستیار در رشته های جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (ارولوژی)، بیماریهای اعصاب (نورولوژی)، بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیماریهای قلب وعروق، بیماریهای کودکان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، پزشکی هسته ای، آسیب شناسی (پاتولوژی)، پوست، پزشکی فیزیکی وتوانبخشی، جراحی عمومی، جراحی مغز واعصاب، چشم پزشکی، پرتودرمانی (رادیوتراپی)، رادیولوژی، روانپزشکی، زنان و زایمان، گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و پزشکی ورزشی صورت می گیرد.

کد مطلب 693579

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