نشست مسئولین فدراسیون فوتبال با کادر فرهنگی تیم ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به ریاست مهدی محمد نبی و با حضور سردار ساجدی، قائم مقام نیروی انتظامی، سردار بابایی، رئیس انتظامات استادیوم آزادی، مهدی تاج، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، ملامحمد، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال و دیگر اعضا عصر روز گذشته برگزار شد.

برهمین اساس مسئولان فدراسیون فوتبال به بررسی برگزاری مطلوب مسابقه تیم ملی کشورمان و امارات پرداختند.

مهدی تاج در جلسه فوق ضمن تاکید بربرگزاری رقابت مطلوب و حمایت همه جانبه از تیم ملی، گفت: صرف نظر از هر مواردی باید تیم ملی و سرمربی را تشویق کرد تا با ایجاد روحیه و انگیزه به جایگاه اصلی خود برسد.

ملامحد، مشاور فرهنگی دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز در این جلسه برنامه های فرهنگی که شامل استقرار جایگاه نمادین حضرت امام (ره) در جماران جهت اهدا گل توسط بازیکنان تیم ملی پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران، اهداء بسته های فرهنگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران وکاور، برگزاری مسابقه فرهنگی با مضمون صلوات بر حضرت فاطمه، مسابقه عکاسی با مضمون فرهنگی تحت عنوان "ف" مثل فرهنگ مثل فوتبال و تهیه بنرهای تبلیغاتی با مضامین و شعارهای فرهنگی که روز دوشنبه قبل از بازی انجام خواهد شد را ارائه داد.

سردار ساجدی، قائم مقام نیروی انتظامی نیز در پایان نشست گفت:هواداران همیار پلیس بوده و باید ما را دربازی دوشنبه یاری کنند. تمام فکر ما برد تیم ملی بوده و باید فضای معنوی مناسبی در استادیوم حاکم شود تا شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.