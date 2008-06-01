اندیشه های امام (ره) ضامن تداوم و پیروزی در همه عرصه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به مناسبت نوزدهمین سال گشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و حادثه تاریخی 15 خرداد آمده است: عطر یاد امام خمینی (ره) ماندگار و جاودان است و او بزرگ انسان تاریخ انقلاب اسلامی است . میراث گرانقدر و جاودانگی اسلام را تضمین کرده و مسئولیت بزرگی بر دوش همه انسان های آزاده گذارده است .

زندگی امام ، دانش او ، وارستگی عارفانه ، شور انقلابی ، شعور اسلامی ، فرهنگ سیاسی جهانی او همه و همه .... از او گوهر بی همتایی ساخته بود که شاید قرن ها نتوان چون وی را در تاریخ آینده جستجو کرد .

آنچه امام را نسبت به دیگر انسان ها ، هویت بخشید ، ایمان و اعتقاد قلبی او به اسلام و امام زمان (عج) و عمل صادقانه به دریافت های دینی و علمی او بود بی تردید امام عزیز همه الگوی حیاتی خود را از پیامبر اعظم اسلام دریافت کرده و به همین سبب جاودانه است.

به یادآوریم او در واقعه 15 خرداد و در آن شرایط سخت و خفقان آور براساس مصلحت های سازشکارانه که براساس اندیشه های پیامبر اعظم خروشید و بنیانی مرصوص را در فرهنگ انقلاب های جهانی ایجاد کرد . به راستی او همه تاریخ انقلاب اسلامی است که بدون نام خمینی انقلاب اسلامی هویت خود را از دست می دهد. او اسلام ناب محمدی را حیاتی جاودان بخشید و مسیری را برای عالمیان روشن کرد که تا ابدالآبدین ادامه خواهد داشت.

اکنون در نوزدهمین سالگشت او هستیم، پس بر ماست که آن هویت اسلامی آن دیدگاه ناب محمدی و آن عمل صالح الهی را سرمشق جهانیان قرا دهیم و بدانیم. بی نام او انقلاب اسلامی اصالت و هویت نخواهد داشت.



دانش آموزان و اعضای انجمنهای اسلامی دانش آموزان به خوبی می دانند که باید امام را ـ آنچنان که بوده است ـ شناخت و به جهانیان شناساند و با عمل به فرامین الهی او در جای جای زندگی اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی خود بکار گرفت.



اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان در این سالگشت بزرگ و تاریخی می خواهند: 1. رکن رکین ولایت فقیه که عصاره اندیشه های حکومتی اسلام است در میان دانش آموزان و با استناد به آثار جاودانه ایشان بازسازی و آموزش داده شود.

2.میراث امام خمینی در حوزه های مختلف از جمله در فرهنگ، اقتصاد، اجتماع اصل شمرده شود و به عنوان بنیان های اصلی انقلاب اسلامی و با بهترین شیوه های ممکن ترویج شود.



3ـ زندگی امام خمینی (ره) در قالب فیلم، تصویر، تئاتر، کتاب، ابزارهای نوین ارتباطی و ... می بایست بازسازی و به جامعه جهانی ارائه شود.



4ـ اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان زیرساخت های اصیل انقلاب اسلامی ترویج و با آنان که با تحریف اندیشه های امام، منافعی بدست می آورند، هیچگاه سازش نکرد.



5ـ ملاک و معیار صحت حرکت های اسلامی، اندیشه های امام تلقی شود و به هیچ وجه از آن تخطی نکرد.



6ـ برای جهانی سازی اندیشه های اسلامی امام خمینی (ره) مسئولان همواره تلاشی جدی نمایند و بدانند که سرعت بخشیدن به آن در همه ابعاد مختلف ضامن تداوم و پیروزی انقلاب اسلامی است.



اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان نوزدهمین سالگشت رحلت جانسوز امام خمینی (ره) را بر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و آحاد ملت های مسلمان جهان تسلیت می گویند و آرزو دارند که سیره اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی امام در همه ارکان زندگی انسانها ترویج و بدان عمل شود.