به گزارش خبرنگار مهر، "روایت‌های ناتمام" پوریا آذربایجانی در بخش مسابقه و "کارت قرمز" مهناز افضلی در بخش مستند جشنواره فیلم دوربان که از 23 ژوئیه تا سوم اوت (دوم تا 13 مرداد) برگزار می‌شود، حضور دارند. در این جشنواره بیش از 300 فیلم از سراسر جهان به نمایش درمی‌آید و تمرکز اصلی آن بر سینمای آفریقای جنوبی و آفریقاست.

نمایی از فیلم "کارت قرمز"

"روایت‌های ناتمام" قصه یک شب از زندگی سه دختر به نام‌های ستاره، هنگامه و منیژه است. در این فیلم ستاره پسیانی، هنگامه قاضیانی، سعیده امیرساعی، رضا قاضیانی و حسین سلیمانی بازی کرده‌اند. این فیلم دربخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده است.

مستند "کارت قرمز" هم که به جریان دادگاه شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی می‌پردازد و حسن پورشیرازی تهیه‌کننده آن است، تاکنون در جشنواره‌های متعدد داخلی و خارجی به نمایش درآمده و هفته گذشته از شبکه بی بی سی پخش شده است. پخش این دو فیلم بر عهده رسانه بین‌المللی شهرزاد است.

در بیست و هفتمین دوره جشنواره دوربان "گل یا پوچ" به کارگردانی ابولفضل جلیلی جایزه بهترین فیلم را برد و "آفساید" جایزه بهترین فیلمنامه را برای شادمهر راستین و جعفر پناهی به ارمغان آورد.