مردم زنجان 30 درصد در مصرف برق صرفه جویی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن رضایی ظهر امروز به خبرنگاران گفت: با حذف کلیه لامپهای رشته ای 100 وات، 30 درصد در مصرف برق زنجان صرفه جویی شد .

وی ادامه داد: با نصب 4201 دستگاه چراغ گازی 70 وات کم مصرف و پر بازده در حوزه شهری امور برق غرب زنجان، کیفیت روشنایی معابر این مناطق اصلاح و 30 درصد در مصرف برق صرفه جویی شد .