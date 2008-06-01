  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

مردم زنجان 30 درصد در مصرف برق صرفه جویی کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس شرکت توزیع نیروی برق زنجان از صرفه جویی 30 درصدی در مصرف برق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن رضایی ظهر امروز به خبرنگاران گفت: با حذف کلیه لامپهای رشته ای 100 وات، 30 درصد در مصرف برق زنجان صرفه جویی شد.

وی ادامه داد: با نصب 4201 دستگاه چراغ گازی 70 وات کم مصرف و پر بازده در حوزه شهری امور برق غرب زنجان، کیفیت روشنایی معابر این مناطق اصلاح و 30 درصد در مصرف برق صرفه جویی شد.

رضایی با عنوان اینکه با توجه به کاهش بارندگیهای شهروندان باید در مصرف برق صرفه جویی نمایند افزود: از شهروندان خواهشمندیم در مصرف برق که یک سرمایه ملی است صرفه جویی کنند تا احتمالا با خاموشیهایی در طول سال و مخصوصا در فصل تابستان مواجه نشویم.

کد مطلب 693588

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها