آمریکا تخریب کننده توافقات ممنوعیت استفاده از مینها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، پاتریک سیل کارشناس و تحلیلگر بریتانیایی در گزارشی از نشست 30 مه در دوبلین پایتخت ایرلند در خصوص ممنوعیت استفاده از مین های انفجاری می نویسد: در این نشست استفاده از مینهای مرگبار ممنوع شد، ولی این ممنوعیت شامل حال همه نبود و کشورهایی آن را بایکوت کرده و برخی دیگر با لابیگری درصدد تخریب آن بودند.

وی می نویسد: این توافق از سوی نمایندگان کشورهای شرکت کننده مورد پذیرش واقع شد و در 2 تا 3 دسامبر سال 2009 زمانی که در اسلو از سوی امضا کنندگان مورد تصویب قرار گیرد، اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و "جاکوب ولنبرگر" رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی گفت: پیمان با غیر قانونی ساختن استفاده از بمب های خوشه ای تحت قوانین بین الملل از رنج بیشتر انسانها ممانعت بعمل خواهد آورد.

اما درعین حال وی می نویسد: آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، هند و پاکستان گفتگوها را بایکوت کرده و از پذیرش این توافق خود داری کردند.

سیل می گوید: در واقع آمریکا در پایتخت های جهان به سختی رایزنی کرد تا پیش نویس این معاهده را تخریب کند و این در حالیست که تغییر موضع دولت گوردون براون نخست وزیر انگلیس در مخالت طولانی با این توافق موضع گیری دولت جرج بوش را در این زمینه با مشکل رو به رو ساخت، برای اینکه دولت بوش بر مخالفت دولت انگلیس با این پیمان حساب بازکرده بود.

لازم به ذکر است این مخالفت و کارشکنی آمریکا در حالی صورت گرفت که چند روز بعد هم این کشور یک سلاح لیزری شیمیایی بسیار خطرناک را آزمایش کرد، که اینها خود نشان می دهد که واشنگتن همچنان در تضاد با خواسته های جامعه بین المللی عمل می کند.