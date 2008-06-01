نخستین جشنواره نمایشنامه های کوتاه قرآنی برگزار می شود

شهرام گیل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مرکز هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی ایران به عنوان فراگیرترین و مردمی ترین مرکز اشاعه و گسترش فرهنگ نخستین جشنواره نمایشنامه های کوتاه قرآنی کلمه را برگزار می کند.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره بازشناسی آموزه های جهان افروز قرآن کریم، فراهم ساختن زمینه های نوین پژوهشی و فرهنگی برای گسترش ارزشهای پایدار قرآن با رویکرد معاصر است.

گیل آبادی خاطرنشان کرد: تقویت و حمایت از جریان ادبیات نمایشی ملی ایران و شناسایی و جذب نویسندگان و پژوهشگران برای تقویت نمایشنامه نویسی رادیو از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

این مسئول رویکردهای موضوعی جشنواره را برگرفته از شور و آیات قرآن، بهره گیری از جان مایه های قرآنی زندگی معاصر و تبلور مفاهیم قرآنی در اندیشه و ادب ایرانی برشمرد.

گیل آبادی یادآور شد: به اثر برگزیده این جشنواره جایزه نقدی به ارزش 20میلیون ریال و نشان هنری مرکز هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی ایران اهدا خواهد شد و به هشت اثر برگزیده دیگر نیز جایزه نقدی به ارزش 10 میلیون ریال اهدا خواهد شد و تمامی آثار منتخب چاپ، تولید و پخش می شوند.

مدیر اداره کل نمایش صدا عنوان کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره باید آثار خود را در حداکثر 40 دقیقه تنظیم و در پنج نسخه تایپ شده به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، میدان پانزده خرداد، مرکز هنرهای نمایشی صدایی جمهوری اسلامی، دبیرخانه جشنواره کلمه ارسال کنند و نیز می تواننند به نشانی www.namayesh. irib.irمراجعه کنند.

گیل آبادی متذکر شد: مرکز هنرهای نمایشی صدا در اجرای رادیویی نمایشنامه ها با رعایت حقوق مادی نویسنده آزاد است و علاقه مندان تا تاریخ 10مهر ماه فرصت دارند آثار خود را در موضوعات اعلام شده به دبیرخانه این جشنواره ارسال کننند.

این آثار در آبان ماه انتخاب و داوری شده و در 16آبان 87 اختتامیه این جشنواره برگزار خواهد شد.