نمایشگاه عکس "سهمی از دیدن " در حوزه هنری گیلان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت ، این نمایشگاه که با موضوع محیط زیست وحیات وحش است، نگرشی و تاملی دوباره به طبیعت و جایگاه آن در زندگی انسانها دارد.

در این نمایشگاه 20 قطعه عکس با محور محیط زیست در ابعاد 30 در 40انتخاب شده است که در گالری حوزه هنری واقع در رشت، خیابان بیستون، روبروی سه راه معلم از امروز به مدت 9 روز برپا شده است.

"علیرضا فرمانده بحری " فارغ التحصیل رشته مهندسی محیط زیست از دانشگاه آزاد واحد لاهیجان است که از سال 1378 به عنوان عکاس و تصویربردار همکاری خود را با اداره کل محیط زیست استان گیلان آغاز کرده و از سال 1383نیز به طور جدی به عکاسی از طبیعت، تهیه و تدوین فیلمهای مستند از حیاط وحش پرداخته است.

