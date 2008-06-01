معاون عمرانی استاندار فارس از سرپرستی بانکهای تجارت و ملت انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رجا ظهر امروز در جریان جلسه ستاد خشکسالی استان فارس افزود: در سفر رئیس جمهوری به استان مصوب شده که تمام شعب بانکهای استان 80 درصد از سپرده و منابع خود را به مردم وام بدهند که اغلب بانکهای استان این مصوبه را اجرا کردند.

وی تصریح کرد: در این بین حتی بانک کشاورزی نیز سه برابر و بانک مسکن 5/1برابر منابع خود را به مردم وام دادند.

معاون عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: در سفر مقام معظم رهبری به استان نیز مصوب شد بانکهای فارس 100 درصد از منابع خود را به مردم وام بدهند با این حال دو بانک تجارت و ملت کمتر از نیمی از منابع خود را به مردم وام می دهند.

رجا تاکید کرد: این مسئله به هیچ وجه شایسته و مناسب اقتصاد استان فارس نبوده و باید نسبت به اصلاح این روند اقدامات لازم از سوی دو بانک مذکور صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکسالیهای اخیر استان فارس و اعتبارات اختصاص یافته به استان در این حوزه گفت: فارس با اختصاص 35میلیارد تومان بیشترین حجم دریافت اعتبارات خشکسالی را به خود اختصاص داده است.

رجا عنوان کرد: در جریان سفر مقام مظعم رهبری به استان فارس در خصوص آب رسانی مجتمعهای آب رسانی تاکید زیادی شد و اختصاص رقم 100میلیارد ریال به 200میلیارد ریال افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی با تلاش جهاد کشاورزی استان و همراهی وزارتخانه 850 میلیارد ریال در این حزوه تحصیل شد.

در ادامه جلسه مدیر کل هواشناسی استان فارس نیز گفت: میزان بارش در سال زراعی 85-86 به طور معمول 150تا 591 میلی متر و بارش بلند مدت استان نیز بین 101تا 974 ملی متر بوده که در سال زراعی 86-87 تنها 119 تا 315 میلی متر بارش داشتیم.

عبدالکریم جامع تصریح کرد: در فروردین ماه امسال نیز نسبت به همین زمان در سال گذشته با افزایش 5/5 سانتی گرادی دما در سطح استان مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: طی این مدت در سطح فارس 21 درصد کاهش رطوبت داشتیم.