آب ذخیره شده در سدها به بهترین شکل مدیریت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از سد شیاده و اراضی آبخور آن گفت: برای آنکه از آب ذخیره شده در سدها به نحو مطلوب استفاده کنیم برای هر یک از سدها تقویم آبیاری مناسبی را بر اساس حجم ذخیره شده در سدها و نیاز آبی پایین دست تدوین کردیم.

وی با اشاره به کاهش بی سابقه حجم ذخیره شده در سد شیاده در طی سالهای بهره برداری افزود: برای رفع مشکلات کم آبی اراضی آبخور این سد بخشی را از آب ذخیره شده سد و بخش دیگر از اراضی که امکان انتقال آب از طریق رودخانه کلارود بود تامین کرده و برای جبران کمبود آب این بخش چند حلقه چاه را در نظر گرفتیم که در روزهای آینده دستگاه حفاری استقرار و نسبت به حفر چاه اقدام خواهد شد.

واحد در ادامه ضمن تکذیب شایعات مبنی بر تخلیه آب سدها به خاطر صید ماهی تصریح کرد: امسال آبگیری سد 20 روز زودتر از سالهای قبل انجام شد و تمامی آورد رودخانه چلیم و بزررود در این سد ذخیره شد که این رقم در مقایسه با سال قبل 72 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندرانه از کشاورزانی که تاکنون به دلیل کشت کلزا و گندم موفق به کشت شالی نشدند خواست چنانچه تاکنون موفق به کشت شالی نشده به دنبال کشت جایگزین مناسب که به آب کمتری نیاز دارند باشند.