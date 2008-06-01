توانمندیها و استعدادهای سیستان و بلوچستان باید معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان ، دکتر حبیب الله دهمرده عصر امروز در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان، افزود: مدیران استان نباید به پشت میز نشینی عادت کنند و باید فعالانه از تمامی مناطق تحت مدیریت و شهرستانهای تابعه استان بازدید کرده و ضمن شناسایی مناطق مستعد، مشکلات مردم را در اسرع وقت و در همان مناطق حل کنند.

وی همچنین خواستار توسعه زیرساختهای گردشگری استان و استفاده از ظرفیتها وفضاهای فرهنگی ادارات به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان شد.

دکتر دهمرده در ادامه به حل مشکلات کمبود برنج کشور توسط استان سیستان وبلوچستان اشاره کرد و مرزهای استان را فرصتی اقتصادی و اجتماعی برای کشور دانست و آنرا نمونه ای از استعدادهای استان برای توسعه و شکوفایی خواند.

حامد علی مبارکی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری نیز با اشاره به طرح سراسری سرشماری عشایر کوچنده از تمامی ادارات استان خواست امکانات و تسهیلات لازم را به منظور برگزاری مطلوب این طرح در اختیار برگزارکنندگان آن قرار دهند.

حجت الاسلام قربانپور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با اشاره به ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) خواستار حضور فعال مدیران استان در مراسم محوری و عزاداری های این ایام شد.

همچنین در جلسه شورای اداری استان مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز با اشاره به در پیش بودن هفته محیط زیست گزارشی از فعالیتهای این سازمان ارائه کرد.

پرویز آرامنش با ابراز اینکه معضلات زیست محیطی در جوامع در حال افزایش است، خواستار فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست، حمایت از حیات وحش استان، گسترش آگاهیهای زیست محیطی و جلوگیری از آلایندگی های صنعتی در سیستان و بلوچستان شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم اکنون 10 منطقه حفاظت شده با وسعت یک میلیون و 400 هزار هکتار تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استان وجود دارد.

آرامنش وجود تمساح پوزه کوتاه، خرس سیاه، سنجاب بلوچی و گونه های جانوری و پرندگان استان را از جذابیتهای استان دانست و خواستار همکاری مردم و مسئولان در حفظ این گونه ها شد.