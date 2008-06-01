همایش تور دوچرخه سواری سبز شهداء در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این تور یک روزه که 60 نفر از افراد منتخب دوچرخه سوار استان گیلان مشارکت داشتند از شهرستان لاهیجان تا مزار شهدای گمنام بلوارشهید بهشتی رشت رکاب زدند.

فرمانده سپاه منطقه گیلان در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر در رشت گفت: این همایش یکی از برنامه های گرامیداشت سالگرد امام راحل است که در استان گیلان برگزار شد.

سردار نظرعلی علیزاده افزود: اعزام کاروان زیارتی پیاده به استعداد 500 نفر، اعزام کاروان زیارتی پیاده - سواره دانشجویان نیروی دریایی سپاه، بسیجیان و ایثارگران به استعداد یک هزارنفر و اعزام کاروان های سواره در روز 13خرداد ماه جاری به مرقد امام خمینی (ره) از جمله برنامه های این ایام است.

وی گفت: مراسمی همچون سخنرانی، نشستهای در قالب گفتمانهای تبیین اندیشه های امام راحل، اجرای برنامه های هنری، فرهنگی، ورزشی و مراسم عزاداری از دیگر اقدامات نیروی مقاومت بسیج در استان گیلان به مناسبت ایام سالگرد ارتحال امام راحل است.

سردارعلیزاده همچنین در ادامه به شخصیت بی نظیر و استثنایی امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: خصلت منحصر به فرد امام خمینی(ره) شناخت دشمن و ترفندهای آنان بود که با درایت، تیزهوشی و اتکاء به قدرت خداوندی توانست کشتی انقلاب را از امواج پرمخاطره به ساحل پیروزی برساند.

علیزاده یادآورشد: شخصیت معنوی، زندگی ساده، مردم داربودن، توکل به خدا، اعتماد به نفس و سازش ناپذیری این مرد بزرگ، او را اسطوره‌ای شکست ناپذیر ساخت که جهان را مبهوت کرد.

