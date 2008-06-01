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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

مدیرکل ارشاد یزد بر تهیه شناسنامه اماکن فرهنگی یزد تاکید کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد استان یزد بر تهیه شناسنامه اماکن فرهنگی شهرستانهای استان یزد تاکید کرد.

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: تهیه شناسنامه اماکن و امکانات فرهنگی در شهرستانها موجب می شود دسترسی افراد به این اماکن بیشتر و سهل تر شود و برنامه ریزیها با تاثیرگذاری بیشتری طراحی و ارائه شود..

وی افزود: این استان با توجه به قدمت و سابقه فرهنگی که دارد دارای اماکن فرهنگی زیادی است که برنامه های اجرایی در این مراکز باید به صورت مدون و از پیش تعیین شده اجرا شود تا از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: محوریت برنامه های فرهنگی باید بر اساس فرهنگ عمومی همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طرح ریزی شود.    

کد مطلب 693606

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