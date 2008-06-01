12 باب خانه عالم در نهبندان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات احداث خانه های عالم نهبندان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقدامات انجام شده تصریح کرد: طی سال جاری عملیات اجرایی پنج باب خانه عالم دیگر نیز آغاز می شود.

وی ساخت خانه های عالم را امری ضروری دانست و خواستار تسریع در روند اجرای پروژه های در دست اقدام در این خصوص شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهبندان با اشاره به کمبود اعتبارات در بحث ساخت خانه های عالم گفت: در صورت اختصاص اعتبار به این بخش شاهد بهره برداری از پروژه های در دست اقدام در سال جاری خواهیم بود.

مرشدی افزود: با توجه به کمبود منابع مالی، بخشی از فعالیتهای مربوطه باید از طریق خیرین و کمکهای مردمی تأمین شود.

وی افزود: در این نشست، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای نهبندان نیز به ارائه راهکار در خصوص ساخت خانه عالم در روستاها پرداختند.